‘Een scheutje wasmiddel en een beetje azijn’

binnen & buiten Sylvia verkoopt populaire tussenwo­ning: ‘Perfecte mix tussen karakteris­tiek en modern’

13 juni Sylvia van Koppen verkoopt haar tussenwoning in de Hendrik van Naaldwijkstraat in Naaldwijk. Het was de bedoeling dat ze er met haar nieuwe vriend ging wonen, maar nu maken ze samen toch een nieuwe start.