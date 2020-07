Een van deze planten helpt écht tegen muggen in huis

Knoflook schijnt goede muggenwerende eigenschappen te hebben, maar op een hoofdkussen dat naar knoflook riekt zullen velen geen oog dicht doen. Prettiger is het om gebruik te maken van alles wat naar citroen geurt: citroenmelisse, citroengras, citroengeranium of citroenverbena, die nog meer naar citroenen ruikt dan een citroen zelf.



Citroengras kun je niet als plant kopen, maar als je een paar stengels in een jampot met water zet zullen ze na een paar weken wortelen. Rozemarijn en lavendel worden ook vaak muggenwerende eigenschappen toegedicht. Ze ruiken lekker, maar wetenschappelijk bewijs ontbreekt.



De enige plant waarvan door onderzoek bewezen is dat hij muggen verdrijft is kattenkruid. Kattenkruid zou zelfs effectiever zijn dan DEET. De geur van kattenkruid houdt het midden tussen citroen en munt, maar mist de frisheid van die twee. Kattenkruid ruikt een tikkeltje muf. Voor kattenhaters is de plant niet geschikt; in de tuin trekt hij katten juist aan en zo raak je van de regen in de drup.