Een verwaarloosde tuin is nog te redden: ‘Maai het gras aan het einde van het seizoen niet meer te kort’

Ben je net terug van vakantie, maakt een blik op je tuin je gelijk een beetje troosteloos. Geen zorgen, want met dit opfrisplan is jouw tuin binnen no-time weer op orde. ,,Juist deze periode is goed om je tuin onder handen te nemen.” Experts Anne Wieggers en Romke van de Kaa geven tips .

Hoewel de zomer alweer op zijn einde loopt, kan de nazomer ons dit jaar wellicht verrassen met nog een paar mooie dagen. Zonde dus om die enigszins verwilderde tuin te laten verleppen. Maar eigenlijk begint het opfrisplan al voordat je op reis gaat, meent tuinexpert Romke van de Kaa. ,,Dan moet je zorgen dat het gazon kort gemaaid is, de moes- en siertuin vrij van onkruid zijn en dat je goede afspraken maakt met bijvoorbeeld de buren om dagelijks de planten in pot water te geven. Daar begint het mee. Houd ook rekening met een eventuele onweersbui en stut planten die daar gevoelig voor zijn. Terugkomen in een treurige tuin met allemaal dode planten is natuurlijk niet leuk.’’

Maar ook als de tuin er na terugkomst troosteloos bij ligt, is er geen reden tot paniek. ,,Juist deze periode is goed om je tuin onder handen te nemen’’, meent Anne Wieggers, expert bij het tv-programma BinnensteBuiten en hoofdredacteur van Gardener’s World. ,,Nu zie je waar de gaten vallen in je tuin. Maak dus een foto van die plekken, zodat je ze kunt aanpakken.’’

Maar voordat je echt kunt gaan planten, moet je vooral even de schade van het achterstallig onderhoud opnemen.

Stap 1: Water geven

Toegegeven, deze zomer had de plantenoppas het niet heel druk met het bewateren van je tuin. ,,Met deze neerslag groeide alles toch wel’’, lacht Wieggers. Kom je na een droge periode terug en heeft je plantenoppas het wat laten afweten, dan kunnen met name de planten in een pot er wat troosteloos uitzien. Begin je onderhoudsbeurt dan ook met een sproeirondje. Geef royaal water en herhaal dit zeker bij heel droge grond. Het water kan dan wegtrekken, zodat het bij elke volgende ronde beter wordt opgenomen.

Stap 2: Gras maaien

Wieggers is fan van wat langer wuivend gras, maar wil je een strak gazonnetje, dan kan een maaibeurt je tuin flink opknappen. Lang gras is wel wat stugger om te maaien, dus houd daar rekening mee. ,,Een accumaaier kan wat langer gras wel aan, maar maai het gazon anders eerst op de hoge stand en eventueel later nog een keer op een lagere stand’’, zegt Van de Kaa. ,,Aan einde van het seizoen is het sowieso verstandig om wat hoger te maaien. De groei begint er nu al een beetje uit te gaan. Vergeet ook niet de kantjes af te steken. Dat geeft gelijk een frisse nette aanblik.’’

Is het eenmaal gemaaid, dan kun je krokusbollen planten, tipt tuinvrouw Wieggers. ,,Dan heb je in februari een grote bloemenzee. Prachtig. Je kunt gewoon met een mesje een klein gaatje maken om ze te planten. Dit is alvast een heerlijk klusje om weer een prachtige, kleurrijke tuin in het voorjaar te krijgen.’’

Stap 3: Knip uitgebloeide bloemen weg

Het is al wel laat in het seizoen om bloemen uit je planten te knippen zodat er weer nieuwe in komen, vindt Romke. ,,Maar het kan lukken afhankelijk van het weer dat we krijgen. Bij een plant als de geranium Rozanne lukt het meestal wel om deze opnieuw in bloei te krijgen.’’

,,Echt een klusje voor deze tijd van het jaar’’, vindt Wieggers. ,,Je maakt een rondje door je tuin en verwijdert alle uitgebloeide bloemen van bijvoorbeeld de rozen, dahlia’s of duifkruid. Knip ze terug tot in de stengel, tot de eerste vertakking. Vervolgens geef je nog wat kaliumrijke plantenvoeding, bijvoorbeeld tomatenvoeding. Dit zorgt ervoor dat er weer nieuwe bloemen verschijnen.’’

Stoor je je aan de dode, bruine bladeren, dan kun je ze weghalen. Het geeft de tuin weer een frisse aanblik. ,,Maar ik laat ze er gewoon aan’’, zegt Wieggers, die graag ecologisch tuiniert. ,,Mensen vinden bruin een enge kleur in de tuin. Maar omarm bruin, laat die dorre blaadjes zitten. Bruin is echt niet erg. Het is ook bescherming en bovendien een bodemverbeteraar. Strakjes als het voorjaar aanbreekt en je ziet nieuwe groei, dan haal je het pas weg.’’

Wieggers verzamelt in het najaar de bruine blaadjes juist en gebruikt ze als een soort mulchlaag tussen de planten. ,,Daar gaan ook allerlei beestjes in zitten. Bijvoorbeeld spinnetjes die weer muggen eten. Het is daarbuiten eten en gegeten worden.’’

Stap 4: Onkruid verwijderen

Met de overvloedige regenval is het onkruid gedurende de vakantie ongetwijfeld weelderig gaan groeien. Haal het snel weg uit, voordat de bloemen hun zaden gaan rondstrooien. ,,Zeker in de moestuin is het belangrijk dat je onkruid snel verwijderd. Die wil je gewoon schoon hebben’’, zegt Van de Kaa. ,,In de siertuin zal het zo’n vaart niet lopen, tenminste als je voordat je op vakantie ging de tuin hebt bijgehouden. Verwijder wel het onkruid op je pad, dan ziet het er gelijk weer fris uit.’’

Wieggers: ,,Vind jij bepaalde planten die anderen als onkruid bestempelen mooi? Laat ze gewoon lekker staan en geniet ervan. Je hoeft echt niet altijd in te grijpen in je tuin.’’

Stap 5: Kleed je terras aan

Ook in het najaar kun je nog genieten van kleurige bloemen, vindt Wieggers. De kale plekken in je tuin kun je daarmee opvullen ,,Bijvoorbeeld met een winterharde Agapanthus, Rudbeckia en verbena bonariensis. Die kleuren prachtig bij elkaar en in de nazomerzon. Maar ga vooral naar een kweker die de planten buiten kweekt. Planten bij een tuincentrum zijn vaak in kassen gekweekt. Daardoor schrikken ze zich wezenloos als jij ze plant.’’

Stap 6: Maak een tuin die het hele jaar door bloeit

Om alle maanden van het jaar van bloemenpracht te genieten, adviseert Wieggers om een bloeiboog te maken. ,,Schrijf de twaalf maanden van het jaar op. Bij iedere maand schrijf je op wat in je tuin al bloeit of wat je gaat planten. Als je daar bloembollen aan toevoegt, heb je het hele jaar kleur.’’

En dat is meteen weer goed nieuws voor de vlinders en de bijen. ,,Het weer is onvoorspelbaar en daarom worden bijen op gekke momenten wakker. Het is dus steeds belangrijker om iets leuks te bieden in je tuin.’’

Iedere tuin is na een korte tijd van verwaarlozing nog wel te redden. ,,Schiet vooral niet in paniek’’, zegt Wieggers. ,,Met een paar uurtjes heb je je tuin weer op orde. Zie het ook als een kans en bereid je tuin nu al voor op het voorjaar.’’