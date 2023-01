Eigenaren isoleren massaal ‘illegaal’ hun woning, en dat is een ernstige bedreiging voor vleermuis

met video Buren schrikken zich rot na plots verkleurd huis: ‘Dit is een aanflui­ting voor de wijk’

Bewoners in de Haagse volksbuurt Laak zijn geschrokken van de felle kleur die de nieuwe eigenaar onlangs op zijn hoekhuis heeft geverfd. Het huis is zalmroze. En dat valt in de ‘grauwe’ wijk wel heel erg op. Buren vragen zich af of dit wel mag. De reacties vanuit de buurt en op sociale media zijn dan ook niet mals. ,,Dit is spuuglelijk.’’

