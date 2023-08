Eindelijk op kamers, deze zaken moet je regelen als je op jezelf gaat wonen

met video's Het stormt en ineens ligt er een boom op je huis: ben je daar dan wel voor verzekerd?

Het is onstuimig weer in Nederland. In de buurt van Apeldoorn was er gisteren zelfs een tornado. Zo’n windhoos kan in korte tijd veel schade veroorzaken. Stel, er valt een boom op je huis. Ben je daar dan wel voor verzekerd?