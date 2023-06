Eindelijk weer in de tuin zitten: met deze tips krijg je de groene aanslag van je houten tuinmeubilair

SchoonmaaktipGroen uitgeslagen tuinmeubilair of schutting? Nu we buiten kunnen zitten, willen we ook de tuin op orde hebben. Hoe maak je je houten loungeset schoon? Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt alledaagse problemen op te lossen.

,,Joepie, we kunnen weer naar buiten’’, zegt Marja. ,,Hier en daar struikel je alweer over een koffer, de vlaggen met schooltassen kunnen bijna naar buiten en we kunnen weer barbecueën.’’ Maar dan zit je tegen een groene schutting of houten tuinmeubilair met groene of zwarte aanslag aan te kijken. Hoe maak je dat het beste schoon, vraagt een lezer zich af.

,,De eerste belangrijke tip mag met hoofdletters’’, zegt Marja: ,,Gebruik NOOIT een hogedrukreiniger. Dat beschadigt de natuurlijke waslaag van het hout. Normaal ben ik niet zo streng, maar we zijn nou eenmaal snel geneigd die reiniger te pakken omdat hij er toch ligt. Maar doe het niet.’’

Je kunt ook zelf een dressing maken waardoor het gaat glimmen Marja Middeldorp

Tuinmeubilair schoonmaken

Voor het schoonmaken van je tuinmeubilair of je schutting heb je een aantal dingen nodig: een zachte borstel, een emmer, water en soda (of een milde zeep). ,,Vul je emmertje voor de helft met water en doe er zes lepels soda bij. Niet meer, met zes doe je al gek genoeg. Wrijf met de zachte borstel en het sop over het hout, in de baan van de houtnerf. Dan reinig je beter en kan de borstel overal goed bij.’’

,,Daarna laat je de schone meubelen goed drogen en wrijf je het hout nog even na met een zachte en droge borstel’’, vertelt Marja.

Om het te laten glimmen, kun je tuinmeubelolie gebruiken. Maar Marja heeft een alternatief: ,,Je kunt ook zelf een dressing maken waardoor het gaat glimmen. Niet iedereen zal het met me eens zijn, maar het werkt: twee kopjes (blanke) olijfolie en een kopje natuurazijn of citroensap. Meng dat goed door elkaar en wrijf het met een doek op je meubilair. Moet je eens zien hoe blij je hout daarvan wordt! Bovendien is het goedkoop en milieuvriendelijk.’’

Kringen en vlekken op hout

Op je houten tuintafel kan ook weleens een kring of vlek komen. ,,Dan maken we de tegenovergestelde dressing’’, zegt Marja. ,,Twee kopjes natuurazijn en een beetje olijfolie. In plaats van een borstel pak je een doek en wrijf je over de vlekken en kringen heen. Goed inwrijven en even laten intrekken. Langzaam zullen de kringen en vlekken verdwijnen.’’ Heb je vlekken van vers fruit? Gebruik dan tandpasta. ,,Haal het daarna wel weer weg om een witte vlek te voorkomen.’’

Teak is een Aziatisch houtsoort en vraagt wel een iets andere behande­ling

Wil je je verweerde hout iets donkerder maken, dan tipt Marja teakolie. ,,Dat geeft een mooie, warme gloed en geen vetvlekken.’’ Marja wil überhaupt nog even terugkomen op teak. ,,Teak is een Aziatisch houtsoort met mooie nerven en knoesten en heeft weinig onderhoud nodig. Het vraagt wel een iets andere behandeling omdat het van nature al vettig is. Schoonmaken gaat op dezelfde manier, maar voor het invetten kun je het beste speciale olie voor teakhouten meubelen gebruiken.’’

Marja is specifiek fan van gerecycled teak. ,,Gerecycled teak heeft een oude look. Waarom ik zelf extra van teak houd? Ik ben ook ‘(an)teak’ en heb ook m'n nerven en knoesten’’, zegt ze met een knipoog. ,,En nu lekker genieten, veel tuinplezier!’’

