Ellen (27) kocht met vrienden een woonboerderij: ‘We hebben alle scenario’s vastgelegd’

Waarom samen met haar vriend een appartementje kopen voor 3 ton, terwijl ze voor hetzelfde geld in een grote woonboerderij kan wonen, met grote tuin? Ellen Ootes (27) verkiest de gezelligheid van altijd vrienden om zich heen boven de privacy van een eigen huis. Het vergt wel een dik dossier aan afspraken, want wat nou als iemand kinderen krijgt?

De woonboerderij ligt aan de rand van Utrecht en het was de eerste die ongeveer een jaar geleden werd bezichtigd door de groep van zeven vrienden, deels ex-huisgenoten uit de studietijd. Ze hadden ‘met een biertje in de hand’ gefilosofeerd over hun toekomst. Allemaal ontevreden over de hoge huur die ze betaalden voor hun eigen huurhuizen, die ook nog eens te stil en anoniem zijn.

,,We hebben het vanaf dat moment serieus aangepakt, met vergaderingen waarin we onze visie hebben gevormd”, zegt Ellen Ootes aan de telefoon vanuit haar nieuwe huis. ,,Het was spannend om uit te vinden of iedereen hetzelfde voor ogen had. Voor ons is het geen tijdelijke oplossing. We willen hier echt jaren blijven wonen, als huisgenoten. Met de keuken en woonkamer als gemeenschappelijke ruimte.”

Kinderen

Wat nou als iemand kinderen krijgt? Die wonen in hetzelfde huis. ,,We hebben alles vastgelegd. Zelfs wat er met kinderen zou gebeuren als de ouder overlijdt. Ook hebben we afgesproken dat als iemand een relatie krijgt, de nieuwe partner niet zomaar mag intrekken. Daar moet iedereen mee instemmen, want er komt eigenlijk gewoon een huisgenoot bij. We hebben alle scenario’s vastgelegd, een dik boekwerk aan statuten.” Niet iedereen kon zich overal in vinden trouwens. ,,In het begin van het proces zijn er wat ledenwisselingen geweest.”

De financiële constructie moest voor iedereen als gegoten zitten. Er is gekozen voor een wooncoöperatie, een woonvorm die aan populariteit wint. De boerderij van 9 ton is aangekocht met een zakelijke hypotheek. De zeven bewoners (twee stellen en drie singles) betalen huur aan de coöperatie die ze zelf hebben opgericht en sparen maandelijks voor onderhoud. ,,Het zit een beetje tussen kopen en huren in”, verklaart Ellen. ,,Helaas is het rentepercentage wel wat hoger dan in een normale constructie, namelijk 3,7 procent. Wat mij betreft zouden banken meer moeite mogen doen om het toegankelijker te maken."

Het grote voordeel zit hem voor Ellen in de geweldige ruimte die ze nu kan bewonen. ,,Deze boerderij leent zich uitstekend voor de woonvorm waar wij voor hebben gekozen. Het is gek ingedeeld, met veel grote en leuke ruimtes. Niet rechttoe rechtaan, maar bijvoorbeeld de hoogte in met balken door de kamers. Dat is precies wat we wilden. Er zaten al drie wc's in en twee badkamers. In totaal hebben we 300 vierkante meter aan woonruimte. Als je dit samen koopt, kom je ineens in zo'n ander prijssegment terecht, met huizen die unieke features hebben.”

Grote tuin

Zo is Ellen vooral gecharmeerd van de grote tuin. 1200 vierkante meter. ,,Ik wist niet dat ik de ruimte zo erg had gemist toen ik in de stad woonde. We zien hier 's ochtends de zon opkomen. Daar geniet ik heel erg van. Het geeft een vakantiegevoel, alsof we met z'n allen op kamp zijn. Zeker als we met z'n allen aan de grote tafel zitten te ontbijten. Als ik zin heb om een rondje te lopen, dan kan dat ook een keer met iemand anders dan mijn vriend. En nu met corona is het extra gezellig natuurlijk, omdat je niet veel anders kan.”

Als het aan Ellen Ootes ligt, wordt er meer ruimte gecreëerd voor dit soort initiatieven. Vanuit haar vak geeft ze advies aan gemeenten en woningcorporaties. Ze schreef een stuk over haar eigen avontuur op Linkedin, waar al honderden keren op is gereageerd. De crux volgens haar: er is een groot woningtekort, vooral onder alleenstaanden, terwijl er talloze grote huizen te koop staan waar voorheen grote gezinnen in woonden. ,,Het zou helpen als banken een passend krediet zouden kunnen geven”, vindt Ellen. ,,Ook gemeenten kunnen helpen door heldere regels te formuleren. Wij hadden geluk met Utrecht. In een andere gemeente hebben we het ook geprobeerd en omdat er geen heldere regelgeving was, wilde de verkoopmakelaar eerst zwart op wit dat er toestemming zou komen. Toen we dat eenmaal hadden, was het huis al verkocht aan iemand anders.”

Als het aan haar ligt, en haar huisgenoten, is het motto in strijd tegen woningnood niet ‘bouwen, bouwen, bouwen’, maar ‘delen, delen, delen'. Ze volgt zelf dat ideaal in ieder geval. ,,En ik heb er nog geen spijt van.”

