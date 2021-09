Ellen is geen doorsnee tuinierder: ‘Ik kijk vooral hoe de natuur haar eigen gang gaat’

Eigen Arbeid is landelijk gelegen tussen Den Haag, Wassenaar en Leidschendam. Naast het park ligt het natuurgebied de Duivenvoordse en Veenzijdse Polder, een beschermd natuurgebied van Staatsbosbeheer. ,,Mijn tuinhuis grenst aan deze polder, het is zo’n geweldig uitzicht. Als vanzelf dwaalt mijn aandacht dan af van de tuin. Mijn overtuiging is ook dat je niet zoveel hoeft te doen, de natuur is royaal en geeft veel.”