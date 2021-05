Elly woont in charmante tussenwoning van 54 vierkante meter: ‘Lastig om fijner huis dan dit te vinden’

,,Ik heb dit huis gekocht in 2014. Ik heb een winkel in het centrum en ook mijn zoon woonde nog hier, dus ik wilde graag in hartje Delft blijven”, legt Elly uit. ,,Ik ben een gevoelsmens, en dit huis voelde meteen goed. Er hangt hier een fijne sfeer. Maar het had bijvoorbeeld ook een kattenluik. Ik had toen nog helemaal geen kat, maar wilde er wel een. Dat was voor mij ook een teken dat het huis goed voor me was.”