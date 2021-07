Energierekening fors omhoog, vraag naar elektriciteit blijft toenemen

Dat betekent dat de jaarrekening van een huishouden met gemiddeld 160 euro stijgt ten opzichte van een jaar eerder. Huishoudens die een vast energiecontract hebben dat ergens deze periode afloopt, zijn volgens de berekeningen van Pricewise helemaal de klos.

Na het verstrijken van een vast contract (de looptijd is meestal één jaar) gaan zij automatisch over op een contract met variabele tarieven. Als zij geen nieuw vast contract bij een energieleverancier afsluiten, zou hun rekening gemiddeld zelfs met 400 euro per jaar omhooggaan. ,,Voor die groep is de klap het hardst”, zegt Tomas Bleker, energiespecialist bij Pricewise.

Quote Die prijzen blijven hoog door onder meer de prijs van CO2-rech­ten Tomas Bleker, energiespecialist Pricewise

Welkomstbonus

Dat de prijsverhoging voor die huishoudens nog forser uitpakt, heeft ermee te maken dat zij hun contract hebben afgesloten toen de prijzen nog bijzonder laag waren. Overigens kunnen zij door een nieuw contract af te sluiten, met dank aan de welkomstbonus, de prijsverhoging nog enigszins drukken.

Volgens de Autoriteit Consument & Markt hebben zo’n 2,2 miljoen Nederlanders een vast contract lopen bij een energieleverancier. Ongeveer 3,5 miljoen huishoudens hebben een variabel contract.

Bij het variabele contract kunnen de tarieven twee keer per jaar worden aangepast: op 1 januari en 1 juli. De afgelopen tijd gingen de variabele tarieven alleen maar omlaag. Dat ze nu zo fors stijgen, heeft volgens Bleker verschillende oorzaken.

Vraag

Het koude voorjaar, de stijgende prijs van CO2-rechten en het herstel van de economie zijn de belangrijkste verklaringen. Volgens de energiespecialist is de kans groot dat ook per januari de tarieven voor flexibele contracten weer stijgen. Een van de redenen: de vraag naar elektriciteit blijft toenemen. Zo is er door gebruik van elektrische auto’s en warmtepompen meer elektriciteit nodig. ,,En op momenten dat er weinig zon en wind is, wordt toch naar kolen- of gascentrales uitgeweken. Die prijzen blijven hoog door onder meer de prijs van CO2-rechten.”

En daarbij moet de netcapaciteit flink worden uitgebreid, om al dat hogere stroomverbruik aan te kunnen. Ook dat brengt kosten met zich mee, die deels in de netbeheerkosten zullen worden doorberekend.

Overstappen

De consumentenwaakhond ACM roept consumenten al jaren op om te vergelijken en over te stappen. Volgens de laatste Energiemonitor 2021 van de ACM stapte 73 procent van de Nederlandse huishoudens het afgelopen jaar niet over. Als mensen overstappen, kunnen ze volgens eerdere berekeningen van de ACM tot bijna 400 euro per jaar besparen.

Voor consumenten neemt de energierekening overigens een flinke hap uit het budget. Het CBS becijferde begin dit jaar dat een huishouden ruim 1500 euro per jaar kwijt is aan energie.

