Enid is autodidact als het gaat om tuinieren: ‘Misschien heb ik wel magische groene vingers’

Elektri­sche warmtepomp werkt niet in oude huizen? ‘Ik dacht, ik doe het gewoon’

19 februari Dat de gemeente Nijmegen weinig haast maakt met een warmtenet in zijn wijk, was de druppel voor Jan van der Meer. ,,Ik heb besloten zelf van het gas af te komen in mijn bovenwoning uit 1909. Volledig elektrisch verwarmen kán in zo'n oud huis, zelfs in de laatste extreem koude week gaat het goed.”