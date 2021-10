Even schrikken: woningcorporatie meldt per ongeluk energiecontract huurders af

Buurt schrikt van eerste ‘mi­ni-wo­ning’ in Sprang-Capelle: ‘Is dit een tiny house of een tiny villa?’

1 oktober Het verzet tegen een wijkje met tiny houses in het Brabantse Sprang-Capelle laait weer op. Nu de eerste ‘mini-woning’ er staat, roeren omwonenden zich. De woning is in hun ogen te groot. ,,Dit is geen tiny house, maar een tiny villa.”