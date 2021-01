Ex is nog steeds mede-eigenaar van het huis, maar zij is failliet

Conflict met gemeente Majella en Marco moeten 2000 euro betalen voor 8 vierkante meter tuin: grond blijkt toch van gemeente

13 januari Majella en Marco Klink weten niet beter dan dat er al 47 jaar een voortuin zit bij hun huis aan de Rembrandt van Rijnsingel in Roelofarendsveen. Maar net nu ze hun woning mét voortuin hebben verkocht, meldt de gemeente Kaag en Braassem dat 8 vierkante meter daarvan gemeentelijk eigendom is. Of ze maar even willen betalen.