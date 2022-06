Experts waarschuwen: Verduurzaming appartementen zit in het slop

met video Huizen verzakken door droogte, eigenaren radeloos: ‘Anders laten we de hele boel maar instorten’

Een woning die de IJssel in schuift, een boerderij die op instorten staat, een woningcorporatie die een miljoeneninvestering moet uitstellen. De droogte van de afgelopen jaren teistert de regio. En het einde is nog niet in zicht, voorspellen deskundigen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt in 2023 met een landelijk reddingsplan.

4 juni