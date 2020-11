Funda waagt zich aan voorspellen woningmarkt: krapte neemt verder toe

Bezoekers kunnen de Funda Index raadplegen om zichzelf te informeren over de ontwikkeling op de woningmarkt, meent Funda, dat overigens deels eigendom is van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars. Woningzoekenden weten beter wat ze kunnen verwachten en huizenbezitters hoe kun kansen liggen op een snelle verkoop, is het idee. Later wil de huizensite hetzelfde doen voor huurders.

De eerste publicatie onderstreept het beeld van een huizenmarkt die voorlopig niet of nauwelijks wordt beïnvloed door de coronacrisis. Consumenten zijn sinds september nog actiever op zoek naar een woning. Ook de groep die van plan is om een nieuwe woning te kopen wordt steeds groter. Daar staat tegenover dat het aantal mensen dat een huis wil verkopen, daalt. Bovendien willen steeds meer mensen liever eerst een nieuw huis kopen, voordat zij hun oude woning verkopen. De spanning op de huidige woningmarkt neemt dus verder toe, concludeert Funda.

Onderzoek

Volgens Funda-ceo Quintin Schevernels kan de website als eerste zien hoe de woningmarkt zich ontwikkelt en voegt het ‘een ontbrekend stukje’ in van alle andere voorspellingen die er zijn van bijvoorbeeld banken en makelaars.

,,Wij hebben 5 miljoen bezoekers per maand en hebben dus al vroeg een indicatie van de veranderingen in het sentiment. Dat meten we op drie manieren: we vragen een wisselende groep van zo'n 1500 bezoekers naar hun vertrouwen. Denken ze snel en gemakkelijk een woning te kunnen kopen of verkopen? Dan vragen we naar hun intenties, oftewel zijn ze geneigd een huis te bezichtigen, te kopen of willen ze nog wachten. En als laatste, en dat is uniek, kijken we hoe alle bezoekers zich gedragen. Belangrijkste graadmeter is daarbij of ze de makelaar benaderen voor een bezichtiging of extra informatie over het huis.”

Grilligheid

Dat voorspellingen meestal niet uitkomen weten economen inmiddels wel. De rekenmeesters van de banken hadden kort na de eerste coronagolf verwacht dat dit jaar de huizenmarkt zou afkoelen, maar die komen van een koude kermis thuis. De Europese Centrale Bank hield de rente laag en de Nederlandse overheid voorkwam een golf aan faillissementen. Toch denkt Quintin Schevernels dat er toch wel iets te zeggen valt over de ontwikkeling. ,,De grilligheid van de huizenmarkt valt mee. Het woningtekort blijft de belangrijkste rol hebben en dat tekort is niet zomaar weg. Alleen een enorme werkloosheid door langdurige coronaproblemen kan effect hebben, maar dan moet je denken aan een horrorscenario”, is zijn overtuiging. ,,Afschaffen van de overdrachtsbelasting voor huizen onder de 4 ton gaat nauwelijks impact hebben, verwacht ik.”

Quote Afschaffen van de over­drachts­be­las­ting voor huizen onder de 4 ton gaat nauwelijks impact hebben Funda-CEO Quintin Schevernels

Schevernels is niet bang dat de Funda Index een zelfvervullende voorspelling gaat worden, oftewel dat woningzoekenden zich laten sturen en dat op die manier de verwachting werkelijkheid gaat worden. ,,We doen verdiepend en structureel onderzoek en gaan op zoek naar de correlaties, maar het blijven macrocijfers. We kunnen dus niet zeggen wat er precies in een specifieke wijk of straat gaat gebeuren. Kopers laten zich denk ik niet tegenhouden door onze index om een huis te bezichtigen en verkopers natuurlijk ook niet als ze hun huis graag willen of zelfs moeten verkopen.”

