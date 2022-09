Gasverbruik piekt: we zetten de verwarming weer aan (maar niet te hoog)

Record? Bijna 7 miljoen betaald voor oude Brabantse stadsvilla (ruim 5 miljoen meer dan in 2014!)

De oude stadsvilla van de kruideniersfamilie De Gruyter is voor bijna zeven miljoen euro verkocht. Cleverland is de nieuwe eigenaar. Dit bedrijf betaalde voor zover bekend het hoogste bedrag ooit voor een (voormalige) woning in Den Bosch.

7 september