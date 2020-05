Geen groene vingers? Met deze app kun je kijken of je plant ziek is

Heb je net een nieuwe plant gekocht, maar heb je eigenlijk geen idee hoe je een Calathea of Monstera moet verzorgen? Of ben je juist op zoek naar een bepaalde plant die je in de vensterbank van de buurvrouw hebt zien staan, maar heb je geen idee hoe deze heet? Geen nood voor mensen zonder groene vingers: tegenwoordig kan een app als PictureThis je daar gewoon bij helpen.

Het gebruik van de app is simpel. Je opent je telefoon, richt je camera op een plant en maakt vervolgens een foto. De app gaat daarna op zoek naar een plant die op jouw plant lijkt. In de database staan meer dan 10.000 verschillende soorten planten - een soort Shazam dus. De app heeft wereldwijd meer dan 3 miljoen gebruikers.

Zodra je een match gevonden hebt (volgens de makers zijn de gegeven suggesties in 95 procent van de gevallen accuraat), kun je gelijk meer informatie over de soort lezen. Bijvoorbeeld over de afkomst en betekenis van de plant. Daarnaast krijg je ook meteen uitgebreid overzicht voorgeschoteld waarin staat hoe je de plant het beste kunt verzorgen. Zo kun je bijvoorbeeld lezen hoe vaak je de plant water moet geven, of hij in direct zonlicht moet staan of niet en welke temperatuur de plant het aangenaamst vindt.

Ziekte

De app geeft ook gelijk de moeilijkheidsgraad van de plant aan. De ene soort is namelijk een stuk veeleisender dan de andere. Zo is een Calathea bijvoorbeeld geschikter voor gevorderden, maar overleeft een pannenkoekenplant het wel in een gemiddelde studentenkamer. Ook geeft de app een waarschuwing als een soort gevoelig is voor bepaalde ziektes.

Mocht je na alle tips nog steeds geen groene vingers hebben en het er toch naar uitziet dat je plant het niet gaat overleven, doet de app nog een laatste poging hem te redden. Je kunt namelijk ook foto’s van je zieke plant insturen en vervolgens vertelt de app dan wat er mis mee is. Zo kunnen gele bladeren er bijvoorbeeld op wijzen dat je de plant te veel of juist te weinig water heeft gekregen.

Meldingen

Voor de echte plantenliefhebbers gaat de app nog een stapje verder: je kunt ook je eigen planten toevoegen, zodat je een overzicht krijgt van welke soorten je in huis hebt. Vervolgens kun je instellen hoe vaak je de planten water of mest moet geven. Je krijgt dan een melding van de app als het zover is.

PictureThis is overigens niet de enige app waarmee je planten kunt herkennen. Ook soortgelijke apps als Plantnet, Plantifier en het Nederlandse Plantsome zijn populair. Overigens zijn niet al deze apps gratis. Bij PictureThis krijg je bijvoorbeeld een gratis proefperiode van een week, maar daarna kost de app 19,99 euro per jaar.