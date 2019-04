Gekte op woningmarkt is over hoogtepunt heen: bekijk hier hoe dat in jouw regio zit

interactieve kaartDe gekte op de woningmarkt is zo goed als voorbij, stellen de makelaars. De extreme prijsstijgingen zijn achter de rug en de krapte en oververhitting lijken over hun top heen. ,,Voor veel kopers is het plafond bereikt van wat men kan en wil betalen’’, reageert Ger Jaarsma, NVM-baas.

Volgens de nieuwste cijfers van de makelaars legt een koper nu gemiddeld 294.000 euro neer voor een woning, ruim 9 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. ,,De prijzen stijgen nog steeds, maar minder hard dan eerder het geval was’’, concludeert Ger Jaarsma van de makelaarsorganisatie.

Regio

In de Kop van Overijssel en omgeving Hardenberg en Raalte betalen mensen meer dan de gemiddelde stijging van negen procent. Namelijk 10,7 procent, 9,8 procent en 11,6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Op de Noord-Veluwe ligt dat percentage juist een stuk lager, in Nunspeet en omgeving betaalden kopers slechts 3,4 procent meer voor een woning dan vorig jaar. In Zwolle en omgeving is dat 6,1 procent , in Apeldoorn vijf procent en in Zutphen 6,6 procent.

Starters

Volgens de NVM-baas is het een aanwijzing dat de woningmarkt in een rustiger vaarwater komt. Andere aanwijzingen zijn: de regionale verschillen worden kleiner en minder woningen wisselen van eigenaar. ,,De gekte neemt af, maar dat wil niet zeggen dat de krapte verdwijnt.’’ Sterker nog: de koopwens is groot, maar makelaars zien dat veel mensen afhaken omdat ze het plafond hebben bereikt van wat ze kunnen en willen betalen. ,,Starters, jonge gezinnen en mensen met een krapper budget hebben gewoonweg steeds minder te kiezen’’, stelt de NVM-baas Ger Jaarsma.

Prijzen woningen

Dat blijkt ook uit de cijfers: de verkoop van woningen in de laagste prijsklasse tot 150.000 euro is sterk gedaald, met 41 procent in vergelijking met het vorige jaar. In de prijscategorie van 300.000 tot 750.000 euro is het aantal transacties juist toegenomen, met 15 procent. In deze regio liggen de gemiddelde prijzen van de verkochte woningen tussen de 233.000 euro (Lelystad) en de 328.000 euro (Nunspeet en omgeving).

Nunspeet meeste huizen

Overigens worden in Nunspeet en omgeving veruit de meeste huizen verkocht ten opzichte van vorig jaar in deze regio. Het gaat om een stijging van maar liefst 36,1 procent. In Zutphen is de groei 10,9 procent, in Apeldoorn 4,3 en in Hardenberg 4,8. In de rest van deze regio is juist een daling te zien. In Zwolle zijn tien procent minder huizen verkocht ten opzichte van vorig jaar , in Lelystad ruim zeven procent minder, in Raalte 1,8 procent minder en in de Kop van Overijssel ruim drie procent minder.

Praktisch

Volgens de makelaars is er praktisch geen verschil meer tussen de vraagprijs en wat de koper voor de woning neerlegt. Voor appartementen en tussenwoningen wordt meer betaald dan dat er gevraagd is, voor vrijstaande woningen ligt de transactieprijs ruim 3 procent lager dan de vraagprijs. Afgelopen kwartaal werd liefst 34 procent van de verkochte woningen boven de vraagprijs verkocht.



Woningen die net in de verkoop gaan, staan gemiddeld 45 dagen te koop, negen dagen minder dan een jaar eerder. ,,De krapte in het aanbod maakt dat de woningen die op de markt komen, gemiddeld snel verkocht raken’’, licht Jaarsma toe.



Volgens de NVM-cijfers staat nog altijd een op de vijf woningen een jaar of langer te koop.



Wat betreft de nieuwbouw waarschuwen de makelaars dat de prijzen voor veel mensen niet meer te financieren zijn. Voor het vijfde kwartaal op rij zijn er minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in diezelfde periode vorig jaar, illustreert Jaarsma. Gemiddeld kost een nieuwbouwwoning in Nederland 369.000 euro, met uitzondering van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, waar deze prijzen bóven de vier ton liggen.



Jaarsma: ,,Ook zien we dat het gemiddeld steeds langer duurt, tot negen maanden zelfs, om 70 procent voorverkoop te realiseren. Dit is de kritische grens waarna er vaak pas begonnen wordt met het bouwen.’’