Geldstress zorgt voor relatieperikelen

Die onenigheid gaat dan meestal over persoonlijke uitgaven van de partner, gevolgd door dagelijkse boodschappen en uitgaven voor woning, inrichting en tuin. Wat opvalt is dat mensen boven de 45 jaar aanmerkelijk minder gedoe in hun relatie ervaren over de financiën dan stellen onder de 45 jaar. Bij de oudere generaties is daar gemiddeld bij ‘slechts’ 8 procent sprake van.

Roland Booijen van ABN geeft als mogelijke verklaring: ,,Dat kan zijn omdat de leeftijdsgroep onder de 45 jaar relatief meer grote uitgaven doet, zoals het kopen van een huis, uitgaven voor de komst van een kind en voor andere life events.”

Onzinnige uitgaven

Verder komt uit het onderzoek, in opdracht van ABN gehouden door Motivaction onder ruim 1000 mensen, naar voren dat mensen tot 45 jaar zich ook vaker bemoeien met de uitgaven van hun wederhelft dan de groep boven de 45 jaar; dat doen zij bijna twee keer vaker. En duidelijk is dat niet alle ondervraagden blij zijn met hoe zijn of haar partner omgaat met geld; 1 op de 5 vindt dat hij of zij onzinnige uitgaven doet. Welke onzinnige uitgaven dat dan zoal zijn, is niet in het onderzoek uitgevraagd.

Mannen lijken zich meer zorgen te maken dan vrouwen over de financiën. Van de groep die kampt met geldstress zegt 14 procent van de mannen zich zorgen te maken dat de partner meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt, tegenover 8 procent van de vrouwen.

In hoeverre corona zorgt voor meer geldstress, durft Booijen van ABN Amro niet te zeggen omdat dit niet is onderzocht. Wel blijkt dat mensen met een beneden modaal inkomen sinds het uitbreken van de coronacrisis voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven dan mensen met een boven modaal inkomen: 31 procent tegenover 24 procent. Verder geven huishoudens met een beneden modaal vaker aan in de financiële problemen te zijn gekomen door corona: 10 procent versus 6 procent. Ter verduidelijking: een modaal inkomen bedraagt zo'n 36.500 euro bruto per jaar, inclusief vakantiegeld.

ABN adviseert mensen die geldstress ervaren binnen hun relatie om voortaan met budgetten te werken. Booijen: ,,Denk bijvoorbeeld aan: hoeveel geld wil ik uitgeven aan boodschappen? Of aan de inrichting van mijn woning? Waar wil ik voor sparen?”

Om mensen te helpen, heeft de bank een speciale app gelanceerd, Grip genaamd. ,,Daarmee kun je gemakkelijk die budgetten toewijzen en zien waar je te veel uitgeeft of waar je juist geld overhoudt. Hopelijk geeft dat rust en leidt het tot minder stress.”

