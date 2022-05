Gemeenten worstelen met huisvesten statushouders

De Nederlandse asielopvang zit verstopt, omdat 14.000 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) niet weg kunnen uit asielzoekerscentra. Er is voor hen geen andere woonruimte beschikbaar. Het kabinet wil dat gemeenten harder hun best doen en een hoger percentage huurwoningen beschikbaar stellen aan urgentiegroepen, zoals statushouders. ,,Die woningen zijn er wel degelijk”, stelde minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting).



Maar hoe groter de druk vanuit Den Haag, hoe meer de gemeenten en de woningcorporaties met de handen in het haar zitten. De woningmarkt is al jaren overspannen, óók die voor huurhuizen. ,,Die woningen zijn er niet. De wachttijd voor een huurwoning in onze gemeenten is 8,8 jaar", antwoordt wethouder Paul Slettenhaar (VVD) vanuit het Noord-Hollandse Castricum. Burgemeester en wethouders van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten, een van de achterlopende gemeenten: ,,Wij hebben een aantal grote gezinnen van acht personen of meer op de wachtlijst (voor statushouders, red.) staan. Hiervoor zijn helemaal geen passende woningen beschikbaar.”