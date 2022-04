Getest: dit is de beste accugrasmaaier

Accugrasmaaiers zijn erg handig. Je hebt geen last van een snoer. Daar staat tegenover dat ze vaak wel een stuk duurder zijn dan een grasmaaier met snoer. Gelukkig worden ze steeds goedkoper.

De Consumentenbond test verschillende soorten grasmaaiers op onder meer maaien en gebruiksgemak. In totaal zijn er meer dan 90 grasmaaiers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Bij de 25 geteste modellen binnen de categorie ‘accugrasmaaiers’ komt een grasmaaier van Stihl als Beste uit de Test. Een grasmaaier van Bosch is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Stihl RMA 339 C

Volledig scherm De Stihl RMA 339 C. © Consumentenbond

Deze grasmaaier van Stihl is niet goedkoop. Daarnaast is hij ook met een maaibreedte van 37 cm niet groot. Maar hij maait goed en is erg prettig in het gebruik. Hij wordt geleverd met twee 18V-accu’s, die je tegelijk gebruikt. Verder is het energieverbruik goed en maakt hij relatief weinig lawaai.

Je kunt ook mulchen met de machine, maar dan moet je wel de mulch-kit er los bijkopen. Mulchen betekent dat je tijdens het maaien de grond bedekt met versnipperd gras. Dit is goed voor je gazon en je hebt minder tuinafval.

Beste Koop: Bosch CityMower 18

Volledig scherm De Bosch CityMower 18. © Consumentenbond

Dit model van Bosch heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hij wordt geleverd met één accu van 18V. Deze accu’s van Bosch kun je ook in andere tools gebruiken. Handig als je meer gereedschap van Bosch hebt.

Hij maait goed en is makkelijk in het gebruik. Net als de Stihl maakt hij relatief weinig herrie. De maaibreedte is wel wat klein en hij heeft geen mulchfunctie.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

