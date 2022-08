Getest: Dit is de beste beveiligingscamera voor binnen

Beveiligingscamera’s voor binnen worden ook wel binnencamera’s of indoorcamera’s genoemd. In tegenstelling tot buitencamera’s hoeven binnencamera’s niet stof- en waterdicht te zijn. Goed beeld en geluid is uiteraard belangrijk. Maar er wordt ook gelet op privacy en digitale veiligheid. Je wilt niet dat vreemden kunnen meekijken in je huis.

De Consumentenbond test beveiligingscamera’s met wifi of een draad, zowel voor binnen- als buitenshuis, op onder meer beeldkwaliteit, geluidskwaliteit, bewegingsdetectie en de notificaties. Er zijn in totaal zo’n 95 camera’s getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Bij de 25 geteste binnencamera’s komt een camera van Ring als Beste uit de Test. Een camera van Eufy is de Beste Koop.

NB: Er kwamen meer binnencamera’s als beste uit de test. We lichten hier de camera uit met de laagste prijs.

Beste uit de Test: Ring Indoor Cam (wit)

Deze camera van Ring is vooral heel makkelijk in het gebruik. Je stelt hem eenvoudig in met de app. Via de app kun je ook praten met iemand thuis, al zit er wel een kleine vertraging in het geluid.

De beeldkwaliteit is voldoende, maar niet super. Er zijn camera’s met scherper beeld. De beeldhoek horizontaal is 112 graden, en daarmee breng je veel in beeld. Maar je kunt de camera niet op afstand draaien.

Als je wilt, kun je instellen dat je direct een melding krijgt als de camera iets detecteert. Ook krijg je automatisch een melding als de verbinding met de camera wordt verbroken.

Beelden kun je opslaan in de cloudomgeving van Ring. Je moet dan wel een betaald abonnement nemen. Het goedkoopste abonnement kost bij Ring nu 4 euro per maand. Dit is ook helaas de enige mogelijk om beeld op te slaan. Je kunt met deze camera geen SD-kaartje gebruiken.

De camera werkt alleen met wifi. Je kunt hem niet aansluiten via een vaste verbinding. Dit is ook meteen een risico. Als iemand een wifi-jammer gebruikt werkt de camera niet meer.

Beste Koop: Eufy Indoor Cam 2K (wit)

Deze camera van Eufy verschilt wat betreft testoordeel en prijs niet veel met de camera van Ring. Hij is iets goedkoper en scoort iets lager.

Maar er zijn wel degelijk allerlei verschillen. Zo scoort hij iets lager op installatiegemak en geluidskwaliteit. Maar je kunt deze camera wel aansluiten via wifi én met een vaste verbinding. Ook is de beeldkwaliteit wat beter.

De beeldhoek horizontaal is 103 graden. Dat is iets meer dan gemiddeld bij dit soort camera’s. Je kunt deze camera op afstand zowel horizontaal als verticaal draaien.

De beelden kun je, net als bij de Ring, opslaan in een betaalde cloudomgeving. Deze kost 3 euro voor opslag van 30 dagen. Maar bij de Eufy kun je ook gebruikmaken van een SD-kaartje (max 256 GB).

De camera van Eufy is verder ook heel gebruiksvriendelijk. De app is minder fraai dan bij Ring, maar werkt verder prettig. Je kunt ook een gesprek voeren, maar het geluid is niet optimaal.

Een nadeel is dat je bij deze camera geen melding krijgt als de verbinding wordt verbroken.

