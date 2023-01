Getest: dit is de beste inductiekookplaat van 80 centimeter breed

Koken op inductie biedt veel voordelen. Je kunt uiteraard kiezen voor inductie omdat je van het gas af wil. Maar inductiekookplaten zijn ook efficiënt met energie, worden snel warm of koud en zijn makkelijk in het gebruik. Er zijn modellen van 60 tot 90 centimeter breed.

Let op: je hebt meestal een extra stroomgroep nodig als je overstapt van gas naar inductie.

De Consumentenbond test inductiekookplaten op onder meer koken en bakken, gebruiksgemak en energieverbruik. In totaal zijn er meer dan 110 inductiekookplaten getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Bij de ruim 45 geteste kookplaten van 80 centimeter breed komt een model van Bosch als Beste uit de Test. Een kookplaat van AEG is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Bosch PIV851FC5E Serie 6

Volledig scherm beste uit de test. © De Consumentenbond

Deze kookplaat van Bosch heeft vijf kookzones. Iedere kookzone heeft een eigen boostfunctie. Hiermee kun je extra snel opwarmen.

Vooral de prettige bediening valt op. Aan de voorkant zit in het midden een slider, een knop die je heen en weer kunt schuiven met je vinger. Je bedient het vermogen (de power levels) en timers van alle kookzones met deze grote slider. De slider reageert snel en je kunt makkelijk heen en weer schakelen tussen de verschillende zones.

De grootste kookzones zijn geschikt om snel te water koken. Op de kleinere zones kun je prima een pan voor langere tijd laten sudderen. Er is ruimte genoeg voor vijf pannen tegelijk. Je kunt geen kookzones combineren tot een grotere flexzone. Maar de grootste zone is met 24 centimeter al zo groot dat je dat eigenlijk niet mist.

En niet onbelangrijk: deze kookplaat is een van de energiezuinigste kookplaten uit de test.

Er zijn ook enkele minpuntjes. Zo kun je maar twee boostfuncties tegelijk gebruiken: een van de twee rechter kookzones en een van de andere drie kookzones. De kookzone heeft braaddetectie, maar die werkt alleen bij speciale pannen van Bosch. Verder waarschuwt de kookplaat bij overkoken wel met biepjes, maar slaat hij niet vanzelf af.

Beste Koop: AEG IKB8440SFB

Volledig scherm Beste koop. © De Consumentenbond

Deze kookplaat van AEG heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Maar de prijs kan uiteraard per dag verschillen en er kunnen aanbiedingen zijn. Op dit moment is de Beste uit de Test in sommige winkels zelfs iets goedkoper dan de Beste Koop

Deze kookplaat heeft vier kookzones. Alle zones hebben een eigen boostfunctie, display en bedieningspaneel. De bediening reageert snel en werkt erg makkelijk. Een pan water aan de kook brengen gaat snel en ook sudderen op laag vermogen gaat goed.

Net als de Bosch heeft deze AEG geen mogelijkheid om zones te combineren tot een flexzone. Maar in tegenstelling tot de Bosch schakelt de AEG een kookzone wel automatisch uit als een pan overkookt of als je er per ongeluk een lege pan op zet.

Ook de AEG heeft wat minpunten. Zo maakt hij tijdens gebruik best wat herrie. Je kunt alle vier de zones tegelijk gebruiken, maar op de hoogste stand is het vermogen wel minder. En de indeling is enigszins onhandig. Aan de voorkant zit in het midden een grote ‘loze’ ruimte.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

