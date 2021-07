Gevecht om hout: hoe de Olympische Spelen in Frankrijk de bouw van een Rotterdamse woontoren frustreert

De bouw van de 50 meter hoge woontoren had eigenlijk al moeten beginnen, maar dat is uitgesteld tot na de zomer. ,,Het tekort aan hout is een probleem op het moment,’’ aldus projectvertegenwoordiger Herman Brink in het online-architectuurblad Dezeen. ,,De prijs van hout is op dit moment erg hoog, wat het allemaal een stukje ingewikkelder maakt.’’ Hoeveel vertraging het bouwproject precies oploopt, is nog onbekend. Als alles volgens plan was verlopen, had Sawa in 2023 klaar moeten zijn.