Gluren in de huizen van Jimi Hendrix en Picasso

Grijsgedraaide Beatles-platen

Londen: Alsof Jimi Hendrix (1942-1970) hier gisteren uit is getrokken om nooit meer terug te keren; precies zoals de rocklegende deed in maart 1969. Het appartement op de bovenste verdieping van 23 Brook Street was negen maanden zijn Londense uitvalsbasis geweest of, zoals hij zelf zei: ‘Mijn eerste échte thuis.’ Geheel in de stijl van de sixties is het gedecoreerd met oosterse kussens en tapijten. Een deel van de meubels kocht hij zelf, op de markt van Portobello Road. Bijzonder is de collectie van ongeveer honderd lp’s. Het meest versleten? Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band van The Beatles.