Goedkoop een ventilator vinden? Wacht even op koeler weer

Plaknachten worden draaglijker met een ventilator op de slaapkamer. Heb je er nog geen? Dan is de kans groot dat je een dezer dagen overstag gaat. Webwinkels laten weten dat Nederlanders massaal op zoek zijn naar een elektronisch aangedreven zuchtje wind. De kans dat je als consument misgrijpt, is groot.

Mensen stonden gisteren in Rotterdam al vóór openingstijd voor de deur van de Mediamarkt om een ventilator te bemachtigen, zegt een woordvoerder. ,,Ook online is de verkoop enorm gestegen de afgelopen week. Gelukkig hebben we er rekening mee gehouden door extra veel in te slaan.” Dat ziet ook Beslist.nl, een website die online verkeer doorstuurt naar webwinkels. ,,De aanbieders zijn beter voorbereid dan vorig jaar", zegt een woordvoerder. ,,Maar toch zien we nu dat ventilatoren op veel plekken zijn uitverkocht.”

Het probleem voor winkels in een notendop: bij de grootste webwinkel Bol.com zijn de afgelopen week 3600 procent meer ventilatoren verkocht dan in een 'reguliere week’. Blokker kan de online vraag nauwelijks aan en zegt dat bestellingen vertraging oplopen. Klanten kunnen beter zelf naar de winkel, adviseert Blokker.

Prijzen

Gooien ze nu dan ook de prijzen omhoog? Die indruk krijg je wel als je onderstaand bericht op LinkedIn tegenkomt. ‘Bol.com lijkt handig in te spelen op het warme weer: een ventilator die begin deze maand nog 31,50 euro kostte, wordt nu verkocht voor 44,88 euro. Dat is een prijsstijging van 42,5 procent.’

Een opvallende prijsverhoging is dat zeker. Volgens Bol.com is er echter geen sprake van ‘dynamische prijsbepaling’. Oftewel: het mechanisme zoals we dat kennen van de aandelenmarkt (meer vraag, hogere prijs). Een woordvoerder legt uit dat het komt doordat Bol.com de eigen voorraad heeft uitverkocht. ,,De consument merkt dan niet dat ze het product bij een andere leverancier kopen, maar dat is dan wel zo. In dit geval helaas wel met een significant hogere prijs en slechtere levertijd.”

Prijsvergelijkingen

De prijsstijging is terug te zien bij Scoupz, een website die de prijzen van verschillende winkels vergelijkt. Bij Bol.com is de Tristar Torenventilator de hele maand scherp geprijsd. Vanaf 22 juni zie je dat het product duurder wordt. Corné Kiesebrink van Scoupz bevestigt de lezing van Bol. ,,Bol.com verkoopt niet alleen zelf, maar werkt samen met andere webwinkels. Als de voorraad bij een webwinkel op is, zie je de prijs vaker stijgen.”

Volledig scherm De prijsschommelingen van verschillende webwinkels. De onderste blauwe lijn is van Bol.com © Scoupz

Corné Kiezebrink ziet ook bij andere ventilatoren, zoals de Bestron DFS45S, dat de prijzen met de grote vraag momenteel nauwelijks stijgen. Sterker nog, bij Blokker is de prijs de laatste dagen gedaald. ,,Die daling zal vermoedelijk doorzetten als het straks weer wat koeler weer wordt. Nu kopen webwinkels veel voorraad in. Op het moment dat de vraag zakt, willen ze van hun voorraad af en worden ventilatoren waarschijnlijk bij verschillende winkels goedkoper.”

De geduldige consument die op een aanbieding uit is, moet dus even doorbijten tot de vraag weer afneemt.