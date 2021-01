Grote gemeenten willen landelijke hulp in strijd tegen huisjesmelkers

Passen en meten in microwo­ning van 175.000 euro: ‘Ik heb plek zat’

7 januari Mathijs Snoeren is één van de bewoners van de eerste vier microwoningen in Waalwijk. Voor nieuwbouwbegrippen is de prijs uitzonderlijk laag: 175.000 euro. De inrichting van het 50 vierkante meter tellende huis was wel even passen en meten. Maar alles staat erin.