Grote steden lopen niet leeg, maar woonwensen veranderen wél

Woonspecial Vijf tips voor meer bijen en andere insecten in je tuin

19 mei Bijen zijn van levensbelang voor de bestuiving van gewassen en ze gedijen het best in de biodiversiteit van de stad. Zaterdag is het de Internationale Dag van de Biodiversiteit, om aandacht te vragen voor vergroening en uiteraard is er dan altijd aandacht voor de bij.