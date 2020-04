‘Hallo, met de huurbaas. Hoe gaat het met u?’

De woningcorporaties hebben vorige week afgesproken om de oudste huurders allemaal te gaan bellen. Medewerkers informeren of de senioren gezond zijn en of ze hulp kunnen gebruiken. Als er extra hulp nodig is, worden instanties of vrijwilligers ingeschakeld.

Fijn gesprek

De Eindhovense woningcorporatie Trudo zegt dat vorige week in totaal 370 ouderen zijn gebeld. Trudo is begonnen bij de negentigplussers en later zijn ook tachtigplussers benaderd. Volgens een woordvoerder valt op dat ze zich goed redden en dat ze bijzonder positief reageren op het telefoontje en de aandacht. ,,We hebben vandaag een kaartje gehad van een huurder die ons bedankte voor het fijne gesprek.’’

Wooninc. met meer dan vijfduizend seniorenwoningen in de metropoolregio gaat deze week alle huurders boven 80 jaar bellen om te vragen waar ze tegenaan lopen. Woonstichting ‘Thuis - met meer dan tienduizend huurhuizen in Eindhoven, Son en Breugel, Waalre, Best en Veldhoven - is maandag begonnen met bellen om de behoefte aan hulp te peilen. Aan medewerkers die veelal thuis zitten te werken is gevraagd om mee te helpen als er tijd over is, aldus een woordvoerder. ‘Thuis belt alle huurders van tachtig jaar en ouder.

Bezorgdheid

Volledig scherm Bas Maassen, directeur van Helpt Elkander © Sem Wijnhoven - FotoMeulenhof Directeur Bas Maassen van de relatief kleine Nuenense woningstichting Helpt Elkander zegt dat er vrijdag met in totaal acht medewerkers 75 huurders zijn gebeld. Huurders van zeventig jaar en ouder kunnen een telefoontje verwachten, zegt hij. ,,Zorgelijke signalen brengen we over aan bijvoorbeeld de thuiszorg.’’



Zelf zat Maassen ook aan de telefoon en heeft hij negen huurders gebeld voor een gesprekje van ongeveer twintig minuten. Ook hij heeft de indruk dat ouderen zich wel redden met veel steun van familie en kinderen die bijvoorbeeld zorgen voor de boodschappen. ,,Ze stellen onze bezorgdheid erg op prijs’’, merkte hij.



Een 89-jarige huurder die hij aan de lijn kreeg en die al weken kampt met een hardnekkige verkoudheid heeft hij zaterdag teruggebeld en geadviseerd om toch nog maar eens de huisarts te raadplegen.

Kwetsbare jongeren

Helpt Elkander gaat deze week verder met bellen en verwacht een paar honderd huurders te spreken. Maandag is eveneens besloten om ook kwetsbare jongeren te gaan benaderen. Maassen noemt als voorbeeld autistische jongeren van wie het dagritme is verstoord door de coronamaatregelen.