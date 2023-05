Harmen: ‘Mijn huis had energielabel C, maar dat was misschien een beetje optimistisch’

Energierekening John: ‘In totaal heb ik ongeveer 25.000 euro geïnves­teerd, inclusief het nieuwe dak’

John Walravens (51) uit Eindhoven stapt binnenkort over op een contract met dynamische tarieven. Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander.