Herfst hét moment om de tuin onder handen te nemen: goedkoper én beter voor planten

Hoe de wijk met de grootste flat van Nederland nieuwe energie krijgt

3 oktober Er wordt geboord, getimmerd en verbouwd in de grootste flat van Nederland. Een monsterklus is de renovatie van de L-flat in Zeist gerust te noemen. En juist omdat niemand die megaklus ontgaat, is het voor velen welhaast een symbool, een teken van een nieuwe tijd. Een nieuw begin voor de jarenzestigwijk Vollenhove.