Herman (25) heeft na lang zoeken wél een huis: ‘je moet snel handelen’

De positie van ‘Jan Modaal’ op de huizenmarkt is wederom verslechterd, zo blijkt uit een analyse. Starters zijn vaak beter af. Zo ook Herman Brink, die na een zoektocht van een jaar, wél beet had.

De Hypotheker heeft in kaart gebracht voor hoeveel woningen van het totale woningaanbod mensen met een modaal inkomen in aanmerking komen. Het modale inkomen, oftewel ‘het inkomen van de doorsnee Nederlander’, is dit jaar vastgesteld op 36.500 bruto per jaar. Met dit salaris kun je als alleenstaande een hypotheek krijgen van 169.000 euro. Voor deze groep is 4,7 procent van het totale huizenaanbod beschikbaar. Dat is een kwart minder dan vorig jaar.

Bij tweeverdieners met een modaal inkomen is De Hypotheker uitgegaan van een gezamenlijk bruto jaarsalaris van 61.000 euro. Met dit salaris kun je een hypotheek krijgen van 297.000 euro. Tweeverdieners hebben weliswaar meer mogelijkheden om een woning te verkrijgen, maar ook hun vooruitzichten zijn verslechterd. Duo’s komen in aanmerking voor 32 procent van het totale woningaanbod, drie procent minder dan vorig jaar.

Advies

Waar kun je het beste een poging wagen? Net als vorig jaar maken zowel singles als duo’s met een modaal inkomen de meeste kans in provincies als Groningen (single: 19 procent, duo: 62,1 procent) en Limburg (single: 12,2 procent, duo: 51,6 procent). Friesland en Drenthe zijn ook de betere opties.

In andere provincies, en dan met name de grote steden, is Jan Modaal redelijk kansloos. Zowel single als duo huizenkopers maken in de stad Utrecht de minste kans (single: 1,5 procent, duo: 17,2 procent). Eindhoven en Amsterdam behoren ook tot de uitdagende opties voor het vinden van een woning.

Qua grote steden scoren alleenstaanden en tweeverdieners met een modaal inkomen nog het snelst in Rotterdam. Voor alleenstaanden is bijna 5 procent beschikbaar en voor tweeverdieners maar liefst eenderde van het aanbod.

Starter

Herman Brink begon zijn lange huizenzoektocht ook in Rotterdam. Naast dat hij een modaal inkomen heeft, is hij starter op de woningmarkt. ,,Ik werk als gedetacheerd technisch ingenieur en verdien nu nog net onder modaal.’’

,,In Rotterdam viste ik naast het net. Net als in veel andere steden, die ik bezocht voor een bezichtiging: Delft, Dordrecht, Spijkenisse, Capelle aan de IJssel en Rhoon. Meerdere malen heb ik op een woning geboden, soms ook blind. Hoe vaak? Ik denk meer dan tien keer, maar ik ben de tel kwijt geraakt. Ik werd altijd heel hard overboden, vaak met meer dan 10.000 euro boven de vraagprijs. Ook door mensen die helemaal geen eisen stellen of een bouwkundige keuring laten uitvoeren. Bizar.’’

Quote Meerdere malen heb ik op een woning geboden, soms ook blind Herman Brink

Na een jaar zoeken vond de 25-jarige toch een huis. Vrij snel, vindt hij zelf. ,,Althans, als ik het vergelijk met collega’s en kennissen die ook zoeken. Begrijp me niet verkeerd, mijn zoektocht was ook lang en intensief, maar wel met resultaat gelukkig. Ik vond een ruime gezinswoning in Puttershoek, een rustig dorp dat ligt in de Hoeksche Waard en vlak bij Rotterdam.’’

Beet

Hoe hij toch een huis heeft gevonden? Volgens Carina Kloet, woordvoerder van de Hypotheker is het huizenaanbod iets groter geworden, maar profiteren alleen bepaalde starters daarvan. ,,Dat merken we aan het aantal hypotheekaanvragen van starters, in vergelijking met de aanvragen van mensen van middelbare leeftijd die ook een modaal inkomen hebben.’’

,,Starters die al meteen modaal verdienen kunnen meer lenen en worden bovendien geholpen door allerlei regelingen zoals een starterslening, of krijgen van ouders een aanzienlijk bedrag’’, zegt Kloet.

Student

Brink ging na diverse teleurstellingen gericht te werk. ,,Ik pakte de kaart van Zuid-Holland erbij en ik zocht alleen nog op naar woningen in de gemeenten met starterslening. In Rotterdam was dat bijvoorbeeld geen optie. Verder was het bij mij een kwestie van goede timing. Voor de inschrijving van een koopwoning bij een woningcorporatie moet je een inkomensverklaring over het voorafgaande jaar (het welbekende IB60 formulier) inleveren.

Omdat ik meteen na mijn studieperiode op huizenjacht ben gegaan, was mijn inkomen in het voorafgaande jaar enorm laag. Ik liep stage bij mijn huidige werkgever. En hoe lager je inkomen, hoe meer voorrang je krijgt op een woning van een woningcorporatie.

Dus ik werd het. Ook had ik voordelen, zoals een vaste koopsom, een bouwkundig rapport en herstelwerkzaamheden op kosten van de woningcorporatie. Zelf wist ik dit niet. En ik vind het best een gekke constructie, omdat ik mijn werkelijke inkomen nu veel hoger ligt. Mijn advies aan jongeren is daarom meteen na hun studieperiode op huizenjacht te gaan. Je moet snel handelen. Veel kennissen van mij verdienen nu al te veel. Die komen niet meer voor dit soort regelingen in aanmerking en vallen precies tussen ‘wal en schip’.’’

Het huishouden hoeft helemaal niet vervelend te zijn, zeker niet als je de fijne trucjes kent. Daarom geeft schoonmaakgoeroe Marja Middeldorp elke week een handige schoonmaak- of opruimtip. Deze week probeert ze beestjes weg te jagen die soms een beetje irritant kunnen zijn.