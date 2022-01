Het bed stofzuigen? Gebruik de goede mondstukken

Als je het bed gaat schoonmaken, moet het beddengoed dan meteen even in de was? ,,Natuurlijk! Dat behoeft toch verder geen uitleg”, zegt Marja bijna verbouwereerd. ,,Kijk even goed naar de etiketten. Een dekbed van dons mag bijvoorbeeld absoluut niet in de wasmachine, dan kun je hem weggooien.”

Maar wordt de rest van het bed ook schoongemaakt, vraagt Marja zich af. ,,Ik doe het iedere week, maar ja... het zou wat mij betreft in ieder geval ieder seizoen een keer gedaan moeten worden. Het is toch de plek waar je een groot gedeelte van je leven doorbrengt, toch?”

Matrassen luchten

,,Vroeger hadden bedden bijna altijd een spiraalbodem. Het matras draaide je een keer in de twee weken om, zodat je het op die manier kon luchten. Nu heb ik een bed met een lattenbodem en kan het matras nog steeds omdraaien, maar niet meer ieder bed is daar geschikt voor. Een moderne boxspring met een topper heeft dat niet meer nodig dankzij nieuwe materialen. Er zijn ook bedden met technieken, nou, ze wiegen je nog net niet in slaap.”



Zelf heeft Marja psoriasis, een schilferziekte. ,,Als je slaapt, krab je aan je hoofd en die stukjes huid gaan overal tussendoor. Je voelt het ook op bed, alsof je in bed hebt gekruimeld. Als je daar ook last van hebt, of het is gewoon stoffig, dan kun je het beste de stofzuiger erbij pakken. Klop je kussen buiten uit en leg hem daar zelfs even neer als het lekker weer is. Daar wordt het kussen fris van.”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

Mondstuk met kleine gleuf

,,Trek het bed van de muur als je dat lukt, misschien heb je even hulp nodig. Maar het is wel belangrijk, dan kun je er beter bij. Zet het mondstuk op de stofzuiger dat aan het einde is toegeknepen, als een kleine gleuf. Dan ga je alle kieren en naden stofzuigen. Stel dat je plastic kratten onder het bed hebt staan, dan moet je die ook even weghalen zodat je onder het bed goed kunt stofzuigen. Ook het matras goed stofzuigen!”

Pak je het grondig aan, dan raadt Marja zelfs aan om het mondstuk met het borsteltje erop te zetten en de muur te stofzuigen. ,,Ten minste, dat doe je alleen als je granol hebt of er op een andere manier een ruwe muur hebt. Ja, je bent nu toch bezig, of niet? Je kunt als je goed stofzuigt voorkomen dat er al te veel huisstofmijt op je bed zit en dat kan behoorlijk jeuken als je daar gevoelig voor bent!”

Om de stofzuigbeurt helemaal af te maken, sprenkelt Marja wat waspoeder op de vloerbedekking of de grond. ,,Als je dat dan opzuigt, gaat het heel lekker fris ruiken op je slaapkamer. Nou, dan maak je je bed weer op, je geeft je kussen nog één keer een knal. Nachtlampje uit en heerlijk slapen!”

