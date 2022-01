Het huis fris maken na de feestdagen? ‘Zeem het vet van de ramen’

Het moet Marja toch even van het hart: ,,Wat mij nou zo opvalt de laatste jaren: dat die kerstversiering er zo vroeg is en dan ook nog lang blijft hangen. Dat is toch van de zotte?” Of ze weet wat ‘oké boomer’ betekent? ,,Dat het echt iets is voor mijn generatie om daarover te zeuren? Heel leuk! Ja, ik ben een boomer. I bet you! Maar goed, voor mij is kerst dus wel afgelopen inmiddels en kan die boom de deur uit. Ik wil er niks meer van weten. Het voelt zo goed om de boel lekker op te ruimen en met de toekomst bezig te zijn!”

Marja wil zoals ze dat noemt ‘fris het nieuwe jaar in’. ,,Ik ren meteen naar de bloemist om een paar bosjes tulpen te halen. Maar er zijn meer manieren om het huis weer fris te krijgen nu het kaarsvet en oliebollenvet nog tegen de ramen staat!”

Doffe ramen zemen en gordijnen wassen

,,Gooi weg wat je niet meer nodig hebt, stof alles af en kijk dan eens naar buiten. Het zijn al donkere dagen, dus die hoeven niet nog donkerder te zijn door doffe ramen. Het kan zijn dat ze zijn beslagen aan de binnenkant doordat je kaarsen hebt gebrand, gegourmet of oliebollen hebt gebakken. Zeem de ramen volgens de tips die ik eerder heb gegeven.

Ruik ook meteen even aan de vitrage of de gordijnen. Komt er nog een walm van spruiten, kroketten of souvlaki vandaan - ik zeg maar wat - dan kun je die misschien in de was gooien. Hoe je dat doet met vitrage heb ik al een keer uitgelegd. Is wassen te veel werk? Dan kun je ze ook buiten ophangen over wat stoelen heen. Deze oude boomer doet alles 's avonds naar buiten op het balkon en dan haal ik het 's ochtends weer naar binnen. Luchten is veel beter dan al die sprays gebruiken die er te koop zijn. Die verhullen de geurtjes, maar verhelpen ze niet!”

Bekijk bij vtwonen hoe je de gordijnen moet wassen om ze mooi te houden.

De geur is volgens Marja ook te neutraliseren met witte azijn. ,,Zet hier en daar wat bakjes neer met natuurazijn. Ik zet ze meestal op de kast. Als dat nog niet genoeg is, zet dan even alle ramen en deuren open. Ja, even slecht voor het energieverbruik, maar frisse lucht warmt beter op en het is echt af en toe nodig. Doe het ook bij de slaapkamers, verschoon nog een keer het beddengoed en alles voelt weer helemaal fris. Geef je huis een nieuw leven, heb jij het ook. Dan ben je er weer helemaal en kun je vooruitkijken op een mooi jaar.”

