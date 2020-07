Het is weer legionellatijd: ‘Juist bij een jacuzzi of bubbelbad gaat het mis’

Terugkerende vakantiegangers lopen risico op een legionella-infectie. Het RIVM en Techniek Nederland waarschuwen daarom voor de risicobronnen in en rondom het huis. En wel één in het bijzonder.

In de zomervakantie neemt het aantal legionella-infecties doorgaans sterk toe, volgens het RIVM. Het warme weer en de regen zijn daarvoor de belangrijkste redenen. Vakantiegangers kunnen in het buitenland een legionellabesmetting oplopen, maar óók bij thuiskomst. Terugkerende vakantiegangers hebben vaak voor langere tijd hun kranen niet gebruikt, waardoor water stil is komen te staan. Bovendien stijgt de watertemperatuur al snel naar 25 graden of hoger. De legionellabacterie kan zich snel verspreiden in stilstaand, warm water (van 25 tot 45 graden).

Of je eigen woning nou een oud huis, of nieuwbouw is; dat maakt niet uit, volgens Dick Reijman, woordvoerder van Techniek Nederland. ,,Legionella-besmettingen kunnen in alle typen huizen voorkomen.’’ Wel kun je besmetting voorkomen door een aantal risicobronnen in huis aan te pakken.

Kranen

Te beginnen bij alle kranen in huis. Terug van je zomervakantie? ,,Spoel dan je koud- en warmwaterkranen een minuut lang door’’, zegt Reijman. ,,Dat advies geldt al vanaf een week afwezigheid.’’

Douche

Het risico op een besmetting manifesteert zich met name in de douche door het inademen van de waternevel, volgens Reijman. ,,Laat de douche daarom bij thuiskomst vier minuten stromen. Inademing van de nevel kun je voorkomen door de douchekop af te dekken met een handdoek of washandje of onder water in een emmer te houden.’’

Bubbelbad

Quote Als je voor langere tijd bent weggeweest, desinfec­teer je bad dan met ontsmet­ting en reinigings­mid­de­len Petra Brandsma, RIVM Een tamelijk onbekende risicobron is de jacuzzi of het bubbelbad. ,,Althans, een deel van de bevolking zal dit heel juist goed weten, want de allergrootste legionella-uitbraak in de Nederland (Flora Bovenkarspel in 1999) kwam door een bubbelbad’’, nuanceert Petra Brandsema, legionella-expert van het RIVM. ,,Alleen veel jongeren weten dit nog niet. We hebben er geen harde cijfers voor, maar steeds meer mensen hebben een jacuzzi of bubbelbad. En met name dáár merken we dat het misgaat de afgelopen jaren. Juist de baden die in de tuin staan en gevuld blijven met water zijn een risico, want je hebt te maken met stilstaand water met een temperatuur van meestal 25 tot 45 graden. Bovendien kunnen mensen makkelijk besmet raken door de bubbels en nevel. Niet alleen de inzittenden, maar ook opa en oma die rondom het bad zitten kunnen de bacterie inademen.’’

Het advies: ,,Mocht je graag willen, zou ik de aanschaf van een bubbelbad niet per se afraden, maar zeker risicogroepen (ouderen, mensen met een minder goede gezondheid en rokers) moeten wel uitkijken’’, zegt Brandsma. ,,Als je voor langere tijd weggaat, laat het bad dan eerst helemaal leeglopen. Bij terugkomst kun je het bad reinigen met speciale ontsmettingsmiddelen. Controleer in de gebruiksaanwijzing om welke middelen dat gaat. Zorg overigens ook dat er geen tuinaarde in het water terecht komt, daar kan namelijk ook legionella in zitten.’’

Tuinslang

,,Besmetting via de tuinslang zien we gelukkig nauwelijks terug’’, zegt Brandsema. ,,Alles waar water in in kan blijven stil staan, moet je legen, zodat het water niet kan opwarmen in de zon. Dat is een kwestie van gezond verstand en doen de meeste mensen ook. ’’Dat geldt natuurlijk niet voor een stoomstrijkijzer, of koffiezetapparaat, want dat water verhit je tot boven de zestig graden, dus dan is er geen enkel risico.

Meer nieuws en informatie voor in of rond het huis? Bekijk onderstaande video's.