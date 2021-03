Het is zo simpel, je eigen voorraad gember opkweken op de vensterbank

Je kunt er gewichtig over doen, maar vaak is het zelf opkweken van planten kinderlijk eenvoudig. Je zou het een chimpansee kunnen leren. Neem gember. Je gaat naar een groenteman, een oosterse winkel of de grotere supermarkt. Je koopt een paar stukken gember; kies stevige, gezond uitziende knollen en niet van die gerimpelde uitgedroogde. Je neemt een bloempot, vlijt de wortels erin neer en voilà: de rest van je leven kun je putten uit je voorraad zelfgekweekte gember. Hoewel het er natuurlijk van afhangt hoeveel gember je consumeert. Grootverbruikers kunnen beter een bloembak nemen in plaats van een pot.

Gember is niet winterhard. 's Zomers kun je de plant op het balkon zetten, maar in het najaar moet hij naar binnen - het blijft een kamerplant. Neem een ruime pot, of liever nog een schaal, en leg de wortelstokken plat op de potgrond. Druk ze aan zodat ze voor de helft onder de grond verdwijnen, maar begraaf ze niet. Zet de pot met de gemberwortels op een warme plaats, maar niet in de volle zon.

Vensterbank

Volledig scherm Romke van de Kaa. © Joost Hoving Gember behoort tot de gemberfamilie, de Zingiberaceae, net als veel andere specerijen die in de oosterse keuken worden gebruikt, zoals kurkuma en kardemom. Ook die planten kun je gemakkelijk in potten op de vensterbank kweken als je dat wilt. Gember en kardemom bloeien niet spectaculair, maar kurkuma heeft mooie lilaroze bloemen.



Er bestaan ook siergembers, niet om van te eten maar wel met opvallende bloemen. Er zijn minstens tien vaste planten uit de gemberfamilie die bij ons net wel, of net niet winterhard zijn. Het hangt ervan af waar je woont; Vlissingen biedt meer mogelijkheden dan Winterswijk.



Wie geen tuin heeft en toch met sierplanten uit de gemberfamilie in potten wil experimenteren, kan het best beginnen met Cautleya spicata 'Robusta', een forse vaste plant met blad dat wel iets aan dat van een Canna doet denken, en met orchidee-achtige bloemen in de zomer. Neem wel een ruime pot, of liever nog een flinke houten kuip. Die zou 's winters buiten kunnen blijven. Pak de kuip dan bij strenge vorst in met noppenfolie.

Bloemen

De Cautleya is een plant die je niet gauw over het hoofd ziet: aan stengels van bijna een meter lang verschijnen in de zomer langgerekte bloemspitsen vol amberkleurige bloemen die gevat zijn in een rode kelk. De meest gekweekte vorm, 'Robusta', is precies wat de naam suggereert: robuust en stevig, zodat je de plant niet hoeft te stutten.

Er zijn meerdere soorten Caut- leya's, en vooral in de laatste tien jaar zijn er veel nieuwe soorten en variëteiten geïntroduceerd, waaronder een vorm met gele bloemen uit de Himalaya die erg winterhard is. Dat opent perspectieven, zeker voor de vaak schaduwrijke stadstuin. Want de Cautleya houdt wel van goede grond maar niet van volle zon.

Bekijk hieronder onze video's over wonen.