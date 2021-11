Het kost 10.000 euro om 10 zonnepanelen op je dak te leggen: waar of niet waar?

make-over ‘Plaats delict’ wordt opgepoetst met combinatie van landelijk en modern

Na een heftige inbraak toen Wanda met de twee kinderen thuis was, voelde het huis dat ze met Hendrik Jan had gekocht niet meer veilig. Bij een make-over moest stylist Liza Wassenaar landelijke en moderne stijl combineren, zo was de uitdagende opdracht in het SBS-programma Weer verliefd op je huis gisteren.

