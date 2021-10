Het loopt storm bij isolatiebedrijven: ‘Als je straks 200 euro moet betalen, zet je de kachel dan nog wel hoog?’

,,Je ziet dat er een enorme vraag is naar isolatie”, zegt Yoeri de Jong van BKW Isolatie uit Berkel en Rodenrijs. ,,Vandaag hebben we bijna 120 nieuwe aanvragen gehad om woningen te isoleren. Dat is in een tijdsbestek van nog geen acht uur.”



Het is met isolatie volgens Mike van der Linden van ISOB Isolatiespuiten uit Zuidland als met winterbanden. ,,Als het koud wordt, gaan mensen bellen en willen ze ook gelijk geholpen worden. Dat kan helaas niet, want het is ontzettend druk.’’