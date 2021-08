‘Het matras af en toe insmeren met sodakorrels hoort bij het normale onderhoud’

schoonmaaktip van de weekHet huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt daarom alledaagse problemen op te lossen. Deze week over het matras.

Hoewel je er een derde van je leven op doorbrengt, is het bed of het matras nog altijd een ondergeschoven kindje in menig huishouden, vindt Marja. ,,Je staat op, doucht, kleedt je aan, trekt de slaapkamerdeur dicht en dat matras moet zelf maar zien hoe het zich goed houdt. Zo werkt het natuurlijk niet!”

Hoe het dan wel werkt volgens de schoonmaakdiva? ,,Regelmatige reiniging is echt belangrijk. Het bevordert de nachtrust. Weet je wel niet wat er allemaal achterblijft op zo'n matras? Ik kan het weten. Ik heb psoriasis, een huidaandoening met schilfers. Had ik een keer een zwart laken gehaald omdat ik dat mooi vond. Nou, dan zie je wat er allemaal op een bed blijft liggen. Mijn zoon zei: jij hoeft niet op wintersport, je hebt de Mont Blanc al in huis.”

Oud matras vervangen? Neem een topper

Omdat je er zoveel tijd op doorbrengt, is een goed matras volgens Marja niet iets om op te bezuinigen. ,,Een matras kan wel tien jaar meegaan, maar het ligt er een beetje aan wat je allemaal in bed doet. Als je een nieuwe aanschaft, dan kun je eens kijken of het er eentje is met een matrashoes die je in de was kunt doen. Dat helpt natuurlijk al veel.’’

,,Ook ben ik fan van matrasopleggers, toppers. Ze zijn dun, maar geven een fijn comfort en zijn eenvoudiger schoon te houden. Je kunt de topper gemakkelijk even van het bed af halen, op z'n kant zetten en laten luchten. Dat is belangrijk. Het liefst bij een raam en nog beter: in de zon. Dan hebben bacteriën en schimmels minder kans zich in je matras te nestelen.”

Gebruik van een molton en schoon houden

,,Ik gebruik altijd een molton om het matras te beschermen. Dan dringt het zweet dat je 's nachts verliest, wel een halve liter per nacht heb ik me laten vertellen, minder snel door tot het matras.



Daarnaast kun je het matras of de topper geregeld schoonmaken door deze in te smeren met sodakorrels. Heb je geen sodakorrels in huis, dan kun je ook keukenzout gebruiken, dat zuivert ook. Gebruik geen water, alleen de korrels. Laat het goed intrekken. Na een uur pak je de stofzuiger erbij. Die heeft een mondje waar je ook de gordijnen mee stofzuigt, een heel smal mondje. Daarmee neem je het matras goed af. Wat mij betreft hoort dit tot het normale onderhoud van je matras. Het ruikt dan een stuk frisser!”

Vlekken verwijderen

,,Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je een ongelukje hebt en bijvoorbeeld thee morst of in bed plast. Dat zijn vervelende vlekken. Een vlekverwijderaar is een goed middel om daarvoor te gebruiken. Meestal is dat een spray. Spray een beetje op de vlek. Pak vervolgens een doekje of een washand, dat vind ik dan weer fijn, en doop die even in koud water en daarna goed uitwringen. Dep vervolgens rustig op de vlek. Ga niet schuren of boenen, want daar maak je de vlek alleen maar groter mee.”

Meestal is de vlek wel redelijk opgelost, zegt Marja. ,,Het kan zijn dat er nog een kring overblijft. Doe dan wat citroensap op het washandje en dep daarmee heel lokaal op de kring. Citroen zorgt er in de meeste gevallen voor dat de rand van de vlek verdwijnt.”

Bonustip: lavendel

Sommige mensen vinden het in de slaapkamer nog steeds een beetje vies ruiken en daar heeft Marja een onorthodox ideetje voor. ,,Als je een flesje lavendelolie hebt, dan kun je de soda of het zout daarmee mengen voordat je het op het matras aanbrengt. Dat is echt een bonustip voor wie het lekker vindt, hoor. Ik val er zelf lekker van in slaap. Een oude wijsheid uit Frankrijk, heb ik begrepen. De vrouwen daar deden zelfs wel eens een paar takjes lavendel onder het kussen van hun man als ze geen zin hadden om te vrijen. Vielen ze zo van in slaap.”

