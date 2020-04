Hét moment om over te stappen naar een andere energieleverancier: zo doe je dat

De energieprijzen zijn dankzij de coronacrisis gekelderd, maar niet alle Nederlanders profiteren daarvan. In de meeste gevallen moet je als consument zelf in actie komen. Welke stappen moet je ondernemen?

Waar stroom de afgelopen tien jaar op de handelsbeurs gemiddeld 50 euro per megawattuur kostte, is dat nu minder dan de helft dankzij een gigantische vraaguitval van fossiele brandstoffen wereldwijd. Gas kost minder dan 6 euro per kubieke meter, terwijl dat normaal gemiddeld op zo’n 20 euro zit. De concurrentie zorgt ervoor dat álle stroomprijzen naar beneden zijn gegaan, dus ook die van groene energie.

Het is niet zo simpel dat ook de consumentenprijzen halveren, want een energierekening bestaat bijvoorbeeld ook uit transportkosten. Maar als je overstapt kan het wel honderden euro's per jaar schelen, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. ,,Vooral belangrijk voor zogenoemde slapers, die al jaren bij dezelfde leverancier zitten. Ze denken vaak dat het een gedoe is om over te stappen of zijn loyaal aan hun leverancier. Maar ook als ze bij hun eigen maatschappij willen blijven, kunnen ze die vragen om een beter aanbod. Dat lukt praktisch altijd.”

Stap 1: controleer het contract

Zoek het contract op via een online portaal, e-mail of in oude post. Weet je niet bij welke energiemaatschappij je zit? Kijk dan bij de maandelijkse afschrijving op de bankrekening. Bel desnoods met de genoemde energiemaatschappij om je contract op te vragen. Let op: laat je nog niet direct een nieuwe aanbieding aanpraten. Ga eerst goed vergelijken.



Volledig scherm Windpark Slufterdam. © ANP Veel mensen hebben een contract met variabel tarief, maar weten dat helemaal niet. Variabele contracten bewegen met de markt mee, maar doen dat doorgaans met vertraging. Op 1 januari en 1 juli wordt het tarief aangepast voor de consument, terwijl de energiemaatschappijen de extreem lage prijs op de markt betalen. Huishoudens met een vast tariefcontract betalen gedurende de looptijd één vast bedrag per eenheid gas en stroom en kunnen niet zomaar tussentijds overstappen. Dan moet je een boete betalen en het is maar de vraag of je die ‘terugverdient’.

Stap 2: bekijk de jaarrekening

Belangrijk is ook om de jaarrekening te vinden. Je krijgt de jaarafrekening elk jaar rond dezelfde datum. Met die rekening in de hand, weet je wat je verbruikt en wat je daarvoor betaalt. Het eerste contract is zo voordelig omdat de energiemaatschappij een klant wil binnenhalen. De kans is groot dat je daarna meer betaalt.



Stap 3: Energievergelijker of energiecollectief

Je kunt ervoor kiezen om bij je eigen maatschappij een lager tarief uit te onderhandelen, maar als je bereid bent over te stappen, zijn er online energievergelijkers, zoals de Consumentenbond en Independer. Je vult je huidige verbruik in (zie jaarrekening) en er rolt een lijst uit van aanbieders. Je kunt meestal ook aanvinken dat je groene stroom wilt of zelfs groene stroom van Nederlandse bodem (duurzamer). Heb je een geschikte aanbieding gevonden? ,,Eén druk op de knop en je bent overgesloten”, zegt Donat. ,,De maatschappijen regelen het verder achter de schermen. Je komt nooit zonder stroom te zitten.”



Een energiecollectief werkt anders. Ook daar zijn online organisaties voor te vinden. Je schrijft je in en er wordt een veiling georganiseerd. Maatschappijen kunnen voor alle ingeschreven consumenten een aanbieding doen. Daar kun je ja of nee tegen zeggen. Of gebruiken opnieuw vergelijken met de prijzen van prijsvergelijkers.

Tip van de Consumentenbond voor wie al een vast tarief betaalt: noteer meteen in je agenda wanneer je contract afloopt. Dat is het ideale moment om over te stappen.