Hier woon je eerste rang in de Rotterdamse haven: pal met je neus op de schepen

Onduide­lijk­heid over haalbaar­heid plannen voor 1 miljoen nieuwbouw­wo­nin­gen

Het nieuwe kabinet wil dat er tot 2030 ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen worden gebouwd, maar het is onduidelijk of de gemaakte plannen bij dat aantal in de buurt komen. Volgens vakblad Cobouw en journalistiek onderzoeksplatform Follow The Money staat de aanpak van woningnood op drijfzand.

4 februari