Hoe kit je zonder dat het een smeerboel wordt?

Er zijn heel veel soorten kit. Laten we de drie meestgebruikte doornemen: acrylaatkit, montagekit en sanitairkit. Acrylaatkit gebruik je vooral om naden en kieren te dichten voordat je gaat schilderen. Deze kun je gemakkelijk met een vochtig sponsje wegvegen. Kitten met overschilderbare acrylaat is daardoor niet zo moeilijk. Montagekit is een soort lijm. Wat overtollig is, kun je meestal ook eenvoudig met een vochtig sponsje wegvegen.

Sanitairkit gebruik je in vochtige ruimten zoals de badkamer en keuken en is vooral bedoeld om randjes waterdicht te maken, bijvoorbeeld langs je aanrecht, bad of douchewand. Deze kit is niet overschilderbaar en als deze ergens op zit, krijg je het er héél moeilijk af. Het is best een uitdaging om aan te brengen; voor je het weet is het een smeerboel.

Van makkelijk tot moeilijk

Sanitairkit is er in allerlei kleuren. De transparante is het gemakkelijkst aan te brengen. Hoe meer contrast tussen de kit en de ondergrond, hoe minder vergeeflijk de kit is. Wil je grijze kit langs witte tegels aanbrengen, dan zou ik eerst een paar keer oefenen.

Aanbrengen van sanitairkit

Als je onervaren bent, kun je het beste afplakken. Plak schilderstape dicht langs alle ontvette randjes. Snijd je spuitmondje schuin af, maar houd de opening klein. Breng niet te veel kit aan. Gebruik een kant-en-klare afwerkzeep en een kitspatel om strak af te werken. De juiste volgorde is: afplakken, kit aanbrengen, afwerkzeep erop spuiten en met een kitspatel erlangs.

Overtollige kit veeg je telkens af aan een stevig stuk keukenpapier. Als dat klaar is, haal je direct de afplaktape weg. Spuit je vinger nat met afwerkzeep en ga een laatste keer zachtjes langs je werk. Laat het nu 24 uur drogen. Plan het slim in, het mag tijdens droging niet meer nat worden!

Bekijk hieronder hoe Hieke Grootendorst behanglijm aanmaakt.