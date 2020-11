Hoe krijg ik de luchtvochtigheid in huis omlaag?

Een hoge luchtvochtigheid in huis is slecht voor je gezondheid en bovendien ontstaat er schimmel als het binnen te vochtig is. Hoe zorg je voor het juiste niveau? Dat vragen veel mensen zich af, blijkt uit het aantal zoekopdrachten op Goeievraag.nl . Het panel van deskundigen van de site geeft antwoord.

De luchtvochtigheid wordt gemeten aan de hand van de hoeveelheid waterdamp in de lucht ten opzichte van de hoeveelheid waterdamp die maximaal in de lucht kán zitten. De temperatuur en luchtdruk hebben daar invloed op. De relatieve luchtvochtigheid wordt uitgedrukt in procenten en ligt idealiter tussen de 40 en 60 procent, weet energiemaatschappij Essent.

Niet alleen een vochtige lucht is vervelend. Droge lucht kan een droge mond en een kriebelkeel veroorzaken doordat de slijmvliezen ‘uitdrogen’. Vooral in de winter, als de verwarming binnen aan staat, kan lucht al snel te droog worden in huis. Het is overigens ook niet goed voor houten vloeren, meubels en muziekinstrumenten.

Meten is weten

Hoewel je redelijk goed kunt merken of de luchtvochtigheid op peil is, is het verstandig om een hygrometer in huis te halen. Die kost doorgaans niet meer dan een paar tientjes. Bekijk websites zoals Bestetester.nl om een geschikt apparaat te vinden. Je koopt een hygrometer bij de bouwmarkt of online. Moderne weerstations hebben vaak zelf al een hygrometer die de luchtvochtigheid weergeeft.

Ventileren

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal adviseert voornamelijk om goed te ventileren. Vieze lucht moet het huis uit en schone lucht moet naar binnen komen. Dat kan via naden en kieren, of door roosters of open raampjes. Vooral bij goed geïsoleerde woningen is de instroom van verse lucht door een rooster essentieel. Elke dag even de ramen open is voor ieder huis aan te bevelen.

Ventileer extra als je kookt, doucht en klust in huis, en als er veel mensen zijn. Zet bijvoorbeeld een extra raam open of zet het ventilatiesysteem op de hoogste stand, adviseert Milieu Centraal. Kun je geen raam openzetten of heb je geen ventilatiesysteem? Koop dan een losstaande ventilator.

Te droog?

De makkelijkste manier om de lucht te bevochtigen als die te droog is, is door een bakje water aan de radiator te hangen, als je die in huis hebt (veel moderne huizen hebben alleen vloerverwarming). De warmte zorgt dat het water verdampt en in de lucht terechtkomt. Ook zijn er speciale luchtbevochtigers verkrijgbaar. Die heb je voor een paar tientjes al, maar Dyson verkoopt er een van liefst 500 euro. Kijk op Kieskeurig.nl naar de reviews om erachter te komen welke goed bij je past.

Te vochtig?

Hang de was buiten op, kook met het deksel op de pan en maak vloeren droog na het dweilen. Ook in de douche kun je het beste alles droogmaken met een trekker of handdoek als je klaar bent. Is dat niet genoeg? Dan kun je eventueel een apparaat kopen dat helpt om de lucht weer wat droger te krijgen. Een airconditioner of ontvochtiger kan z'n werk doen. In bouwmarkten en andere winkels kun je ook vochtvreters kopen die, zoals hun naam al voorspelt, vocht uit de lucht opnemen.

Sommige mensen zweren bij een tip van oma: zet een bakje koffiebonen in de kamer neer. De hygrometer bewijst of dat genoeg is.

