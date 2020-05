Hoe woonwarenhuis Morres het beste (en meer) maakt van de coronacrisis

,,Het klinkt misschien vreemd, maar we zijn best een internationaal bedrijf’’, vertelt Walter van de Griendt, algemeen directeur van Morres aan De Ondernemer. ,,Zo’n zestig, zeventig procent van onze klanten is Vlaams- en voor een deel ook Franstalig. Naar de noordkant waaiert dat uit naar Zeeuws, Rotterdams en een vleugje Haags wat je bij ons hoort. Dan is het vreemd dat het na een feestelijke heropening in september plots een stuk stiller is in de zaak sinds de coronacrisis in volle hevigheid is losgebarsten. De grens met België is dicht, dus een zeer groot deel van je klandizie valt in één klap weg.’’

Belgische grens

Dat was wennen voor het Morres-team na de drukke maanden sinds de feestelijke heropening en de daaruit voortvloeiende campagne. ,,We horen geen Vlaams of Frans meer, alleen maar Nederlands. Voor ons is dat vreemd. De slogan van Morres is altijd geweest: ‘We zijn de meest Vlaamse winkel van Nederland’. Momenteel is dat even anders’’, verduidelijkt Van de Griendt. ,,Een collega van mij zei pas nog: ‘Eigenlijk zijn we door de crisis veranderd in de grootste huiskamer van Nederland’.’’

De vergelijking met een enorme huiskamer is een logische, wanneer de algemeen directeur het uitlegt. ,,We zijn een grote winkel met veel in huis. Bars, restaurants, et cetera. Die zijn momenteel natuurlijk dicht. Mensen gaan nu in onze bankstellen zitten. Of aan de eettafel. Voor al deze klanten hebben we een lunchpakketje klaarstaan. To go, maar ze eten het soms ook op in de winkel, gezellig met een kop koffie. We hebben het voordeel dat Morres groot is, social distancing is hier geen probleem. Zeker nu de Belgische klanten helaas even niet kunnen komen.’’

Persoonlijk winkelen

Ook het personal shopping neemt een flinke vlucht deze periode. ,,Ons team heeft nu nog meer tijd om klanten persoonlijk te ontvangen en te begeleiden. Mensen bellen ons vooraf op met de vraag of ze in de winkel uitgebreid advies kunnen krijgen over dat waar ze interesse in hebben’’, vertelt Van de Griendt. ,,Het is een les die we leren in een periode als deze. Een ander voorbeeld is het beeldbellen met klanten als ze niet naar Hulst toe kunnen komen. Een jaar geleden was het ondenkbaar dat het een service-aspect van ons zou zijn. Nu hebben we vier teamleden die zich er continu mee bezighouden.’’

Hopelijk wordt de situatie snel weer enigszins normaal en gaan grenzen en deuren zo goed als het kan open. Gaat Morres de opgelopen schade van deze maanden dan weer goedmaken? Of wordt dat moeilijk? ,,Het voordeel is dat wat wij verkopen geen enorme urgentie heeft. Je moet op gezette tijden naar de supermarkt, anders is je koelkast leeg. Bij meubelen is dat anders. Maar ik zal je dit vertellen: al die mensen die lange tijd gedwongen thuis verblijven, hebben alle tijd gehad om nog eens goed naar hun interieur te kijken. Drie maanden terug vonden ze hun inrichting misschien nog prima. Vraag je dat na enkele maanden quarantaine, dan is het antwoord vaak anders.’’

Comeback van cocoonen

Van de Griendt voorziet dat veel mensen, wanneer de coronamaatregelen worden verlicht, gaan doorpakken. Op naar het woonwarenhuis voor nieuwe meubelen. ,,Ze zijn al maanden niet meer naar een restaurant geweest en met het vakantiegeld kan je deze zomer moeilijk naar het buitenland. Als alternatief cadeautje voor zichzelf zullen ze misschien voor nieuwe meubelen kiezen. Daarnaast zien we dat door de crisis het cocoonen weer een comeback maakt. Mensen vinden het weer echt belangrijk om het thuis zo gezellig mogelijk te maken.’’

Volledig scherm © Morres Wat gedurende het gesprek direct opvalt: de algemeen directeur blijft ondanks de corona-ellende een positief mens. ,,Ondernemers moeten optimistisch zijn. Ze moeten kansen zien en kansen benutten. Je hebt er niets aan om in een hoekje te gaan zitten snikken. Dan moet je geen ondernemer worden. Al zeg ik er wel bij dat het in onze branche anders ligt dan in bijvoorbeeld de horeca, voor die sector is een inhaalslag maken bijna onmogelijk’’, benadrukt Van de Griendt. ,,Kansen pakken we. Dit is een leerzame periode. Na de crisis gaan mensen een bezoek aan het type winkel als Morres steeds vaker als een uitje zien. Mooie bijkomstigheid: onze winkel is helemaal veilig omdat wij alle maatregelen hebben getroffen die nodig zijn om klanten te ontvangen conform de huidige richtlijnen.’’