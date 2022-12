Hoge energieprijzen hakken erin: we hangen minder lampjes in de kerstboom

Aannemer in je huis aan het werk? ‘Maak foto’s en filmpjes om gedoe te voorkomen’

Het kan iedereen overkomen. Je gaat je huis verbouwen en huurt een aannemer in. Vervolgens maak je afspraken en doet een flinke aanbetaling. Maar dan ineens komt de aannemer niet meer opdagen en is-ie ook nog eens onbereikbaar, terwijl jij in de rotzooi zit en je geen raad weet met een keuken of badkamer die is gestript en voorlopig niet bruikbaar is. Wat doe je dan?

15 november