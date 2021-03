Hopeloze huizenjacht: huurders die als single in studio begonnen, wonen nu met gezin op diezelfde 50m2

Lange tijd woonden hier pastoors, nu is het een woongroep voor vrouwen

17 maart In de oude pastorie van de Amsterdamse Vondelkerk huisvest sinds de jaren 80 een woongroep. Waar vroeger de pastoors van de kerk woonden, leven nu negen vrouwen samen. Hoe is het om in zo’n bijzonder pand te wonen en wat is er aan het levensritme daar veranderd?