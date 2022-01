Hout voor haarden en kachels niet aan te slepen

Eigenaren van kachels die voorraad nodig hebben, staan deze maand voor een uitdaging. Haardhout is op veel plekken volledig uitverkocht en op de schaarse plekken waar het nog te koop is, schieten de prijzen omhoog.

Het enorme tekort aan haardhout heeft meerdere oorzaken. De coronacrisis is volgens Joey van Wettum, eigenaar van Openhaardhoutgigant een van de grootste. ,,We zien sinds de eerste lockdown een enorme stijging in de vraag naar (haard)hout. Mensen zitten meer thuis en zetten eerder de kachel aan. We groeien altijd wel, maar sinds maart 2020 is het echt een gekkenhuis. Onze omzet is verdubbeld.”

Uiteraard hebben ook de stijgende gasprijzen de verkoop opgestuwd. ,,We hebben eigenlijk twee pieken meegemaakt, die precies gelijk liepen met het nieuws over stijgende gasprijzen”, beweert Van Wettum.

Christian den Doelder, eigenaar van Den Doelder Pallets heeft zelf ook een houtcrisis achter de rug. ,,Het was enorm. Door corona ontstond er een totale mismatch tussen vraag en aanbod, ook omdat zagerijen voor de verkooppiek afschaalden, als voorbereiding op een crisis.” Bovendien is het aandeel van China en Amerika als toetreders op de Europese houtmarkt sterk gegroeid. ,,China bouwt gigantisch veel steden op het moment, daar is veel hout voor nodig. Dit zie je terug in de kosten. In een beperkt aantal maanden is de prijs die leveranciers voorheen vroegen zo’n drie keer over de kop gegaan.”

Milieuvervuiling houtstook onder vuur

Ondertussen zwelt de kritiek aan op de milieuvervuilende aspecten van houtstook. Maar liefst 23 procent van de fijnstof in Nederland is afkomstig van kachels en open haarden. In Nederland zijn er ongeveer een miljoen houtstookinstallaties. Een op de tien huishoudens heeft een houtkachel of open haard. Tijdens het verbranden van hout komt een mengsel aan stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, waaronder fijnstof. De kachel is de grootste fijnstofbron van Nederland. Actiegroep Stichting Houtrook Vrij pleit voor strengere regelgeving vanuit de landelijke overheid om het aantal kachels terug te dringen.

Voornamelijk bij gemeenten staan de gevolgen van houtstook wel op de kaart. Vorig jaar hebben overheden het Schone Lucht Akkoord gesloten, bedoeld om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar strengere regelgeving bleef uit. Het kabinet wil vooral dat er meer voorlichting komt en heeft de subsidie voor pelletkachels stopgezet. Sinds dit jaar geldt wel een strengere Europese richtlijn voor kachels die worden gekocht in Nederland. Die EcoDesign-kachels zijn zo ontworpen dat er fors minder fijnstof wordt uitgestoten.

Hout nog niet op

In Europa worden gekapte bossen teruggeplant en haardhout wordt gezien als restproduct. De verwachting is dan ook niet dat er op lange termijn te weinig hout is. ,,Hoewel de schaarste nu groot is en de vraag enorm, denk ik niet dat het hout zal opraken. Een overwegend grote vraag of juist te veel aanbod komt wel vaker voor op de houtmarkt, zegt den Doelder. ,,Het is een herkenbaar jojo-effect, al ging dat voorheen wel over 3 of 5 procent, in 2020 was dat een ongekende 150 procent.”

Bij van Wettums Openhaardhoutgigant bereiden ze zich voor op een blijvende groei. ,,We zijn al een tijd bezig met hoe we het leveranciersnetwerk in Polen, Litouwen en Letland kunnen verbreden.”

