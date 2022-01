Huis huren in de vrije sector fors duurder geworden

Het is in zeker elf jaar niet zo duur geweest om een woning in de vrije sector te huren als de afgelopen maanden. Dat meldt woningplatform Pararius op basis van het huurwoningaanbod op de eigen site, waar sinds 2010 cijfers worden bijgehouden.

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter was afgelopen kwartaal 17 euro. Dat is een stijging van ruim 5 procent op jaarbasis. De prijzen gelden voor aangeboden woningen op de vrije markt, dus geen corporatiewoningen. Zittende huurders hebben niet te maken met deze huurverhogingen.

5 procent is de grootste stijging in ruim drie jaar tijd. De huurprijzen in de vrije sector daalden tot voor kort vanwege de uitbraak van de coronacrisis. Veel buitenlandse medewerkers (expats) gingen naar hun thuisland en de verhuur van woningen aan toeristen nam af. Die daling kwam vorig jaar ten einde. In het derde kwartaal stegen de prijzen met 2,5 procent nadat de vraag naar beschikbare woonruimte weer omhoog ging.

Grote verschillen in steden en provincies

In alle provincies was afgelopen kwartaal sprake van oplopende huurprijzen. Drenthe, Friesland en Overijssel hoorden bij de koplopers. Amsterdam is nog steeds de duurste stad om iets te huren. Daar kost een woonruimte maandelijks gemiddeld 22,45 euro per vierkante meter. Van de grote steden zijn ook in Utrecht de kosten relatief hoog.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pararius-directeur Jasper de Groot durft niet te zeggen of huren in de vrije sector ook de komende tijd duurder gaat worden. De lockdown zou volgens hem weer kunnen leiden tot dalende prijzen. Ook wijst hij op de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt, die in de huurmarkt de prijzen beïnvloeden. ,,De woningmarkt is nog steeds uit balans”, stelt hij. ,,De prijzen van koopwoningen rijzen de pan uit waardoor het voor starters bijna onmogelijk wordt om zonder een bovengemiddeld salaris in te stromen op de koopmarkt.” Die mensen zijn dus aangewezen op de huurmarkt.

De Woonbond ziet in de opnieuw gestegen huurprijzen een bevestiging dat de huren moeten worden gereguleerd door de overheid. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ,,Het is de hoogste tijd om de exorbitante prijzen in de vrije sector aan te pakken. De nieuwe minister van Volkshuisvesting moet hier zo snel mogelijk werk van maken om huurders in de vrije markt te beschermen tegen woekerprijzen.”

Bekijk hier al onze video’s over wonen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.