Huis maximaal verduurzaamd en toch nog torenhoge energierekening: 'Hoe kan dit?’

Huurhuis in Amersfoort werd duurder en duurder, maar nu is de prijs eindelijk gedaald

10:02 De huurprijzen in de vrije sector in Amersfoort rijzen al heel lang de pan uit, maar in het vierde kwartaal van 2020 was er juist sprake van een daling. Voor een appartement van 70 m2 betalen nieuwe huurders gemiddeld 911 euro per maand.