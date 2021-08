Huis met klimwand, grote tuin en grote slaapkamers midden in de Randstad

De twee kochten het huis in 2012 toen hun Delftse arbeidershuisje te klein werd voor ze met het tweede kind op komst. ,,Dit huis was een voormalige benedenwoning en bovenwoning. Ze waren al min of meer samengevoegd, wij hoefden dat alleen nog op papier te doen”, legt Fabienne uit. ,,Het is een lekker ruim huis en vooral de woonkamer beneden is heel breed, wat we wel prettig vonden met opgroeiende kinderen.”